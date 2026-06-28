África do Sul x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 28, abre a segunda fase do Mundial. Saiba como assistir ao vivo à transmissão
África do Sul e Canadá se enfrentam neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O confronto abre a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e vale uma vaga nas oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Os sul-africanos chegam ao mata-mata depois de uma classificação inédita. A equipe terminou o Grupo A na segunda colocação, com quatro pontos, e garantiu a vaga ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Thapelo Maseko. Depois de uma estreia pouco convincente contra o México, o time dirigido por Hugo Broos encontrou maior equilíbrio, abandonou parte da postura excessivamente defensiva e passou a explorar melhor as transições pelos lados do campo.
O Canadá também disputa pela primeira vez uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Segundo colocado do Grupo B, o anfitrião chega como favorito, mas cercado por problemas físicos. Ismaël Koné está fora depois de sofrer uma fratura na perna, enquanto Stephen Eustáquio, Moïse Bombito e Alphonso Davies estão sendo acompanhados pela comissão técnica. A principal esperança ofensiva permanece Jonathan David, acompanhado pela velocidade de Tajon Buchanan e pela presença de área de Tani Oluwaseyi ou Cyle Larin.
Como assistir ao jogo entre África do Sul e Canadá hoje?
África do Sul e Canadá vão se enfrentar neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.
Prováveis escalações:
África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Thabo Moloisane e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Jonathan David e Liam Millar; Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.
Odds para África do Sul x Canadá:
Resultado final
Betano: África do Sul (5.20) – Empate (3.45) – Canadá (1.75)
Bet365: África do Sul (5.25) – Empate (3.60) – Canadá (1.70)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR