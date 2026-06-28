🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Esporte

África do Sul x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 28, abre a segunda fase do Mundial. Saiba como assistir ao vivo à transmissão

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 28 jun 2026, 15h57
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)
Estádio de Los Angeles vai ser o palco da partida entre Espanha e Bélgica nesta sexta, 10 (Europa Press Sports/Europa Press/Getty Images)
Continua após publicidade
África do Sul x Canadá na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

África do Sul e Canadá se enfrentam neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. O confronto abre a segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e vale uma vaga nas oitavas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Os sul-africanos chegam ao mata-mata depois de uma classificação inédita. A equipe terminou o Grupo A na segunda colocação, com quatro pontos, e garantiu a vaga ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, com gol de Thapelo Maseko. Depois de uma estreia pouco convincente contra o México, o time dirigido por Hugo Broos encontrou maior equilíbrio, abandonou parte da postura excessivamente defensiva e passou a explorar melhor as transições pelos lados do campo.

O Canadá também disputa pela primeira vez uma partida eliminatória de Copa do Mundo. Segundo colocado do Grupo B, o anfitrião chega como favorito, mas cercado por problemas físicos. Ismaël Koné está fora depois de sofrer uma fratura na perna, enquanto Stephen Eustáquio, Moïse Bombito e Alphonso Davies estão sendo acompanhados pela comissão técnica. A principal esperança ofensiva permanece Jonathan David, acompanhado pela velocidade de Tajon Buchanan e pela presença de área de Tani Oluwaseyi ou Cyle Larin.

Como assistir ao jogo entre África do Sul e Canadá hoje?

África do Sul e Canadá vão se enfrentar neste domingo, 28, às 16h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da CazéTV.

Siga
Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Thabo Moloisane e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena e Sphephelo Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng e Oswin Appollis; Evidence Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Jonathan David e Liam Millar; Tani Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.

Odds para África do Sul x Canadá:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: África do Sul (5.20) – Empate (3.45) – Canadá (1.75)

Bet365: África do Sul (5.25) – Empate (3.60) – Canadá (1.70)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal);
  • Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal);
  • Quarto árbitro: Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).