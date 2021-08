Afeganistão está fora da Paralimpíada após Talibã tomar o poder

O Comitê Paralímpico Internacional (CPI) anunciou nesta segunda-feira, 16, que a equipe do Afeganistão não poderá participar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que começam no próximo dia 24, devido à tensão política no país. No último domingo, 15, o grupo fundamentalista Talibã adentrou a capital Cabul, tomando de assalto o Palácio Presidencial, depois que o presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu rumo ao Uzbequistão.

O porta-voz do CPI, Craig Spence, afirmou nesta segunda que “devido à situação muito grave do país, todos os aeroportos estão fechados e será impossível viajar a Tóquio”. “Esperamos que a equipe e sua comissão técnica estejam seguros durante este período difícil”, completou a porta-voz da entidade presidida pelo brasileiro Andrew Parsons.

Apenas dois atletas integravam a delegação afegã: Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli, ambos do taekwondo. Khudadadi, de 23 anos, seria a primeira mulher a representar o Afeganistão em uma Paralimpíada, um feito que seria ainda mais relevante pelo fato de o Talibã ser contrário a presença de mulheres na escola, no mercado de trabalho e em atividades esportivas.

Arian Sadiqi, que seria o chefe da delegação afegã em Tóquio, confirmou a situação em uma postagem no Twitter. “Era um sonho para o Comitê Paralímpico do Afeganistão comparecer aos Jogos Olímpicos, mas nas atuais circunstâncias, se tornou praticamente impossível. Rezem por nós”, escreveu.

Nesta segunda, cenas de desespero e aflição foram registradas em Cabul quando milhares de pessoas seguiram ao aeroporto local para tentar fugir do país. A multidão no Aeroporto Internacional Hamid Karzai causou tumulto e pelo menos cinco pessoas morreram.

Em meio à crise, os Estados Unidos aprovaram o envio de reforços militares ao país para auxiliar na segurança do aeroporto internacional de Cabul e na evacuação do pessoal da embaixada dos EUA e dos afegãos que estão deixando o país.