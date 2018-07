Advertido por cruzar linha do pit-lane, Hamilton sai vitorioso na Alemanha

A comissão de prova do GP da Alemanha, em Hockenheim, deu uma advertência a Lewis Hamilton, mas manteve a vitória dele na prova, após investigação sobre um suposto cruzamento indevido na linha do pit-lane, trecho que leva os pilotos aos boxes.

Após o acidente de Sebastian Vettel, na 52ª volta da corrida, o britânico foi chamado pela equipe Mercedes para entrar nos boxes, mas logo em seguida recebeu uma ordem para permanecer na pista e por isso fez uma manobra de ré.

De acordo com o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é proibido cruzar a linha que separa o pit-lane do traçado normal, exceto em casos de força maior. Hamilton se reuniu com os comissários da prova durante uma hora para dar explicações e deixou o local antes que uma decisão tenha sido comunicada de forma oficial. Em coletiva de imprensa, ele alegou que a comunicação foi confusa durante o incidente e preferiu fazer a manobra para seguir a ordem da equipe.

Tetracampeão do mundo, o piloto britânico largou em 14º, após sofrer com problemas hidráulicos no treino de classificação, mas fez corrida de recuperação e terminou a prova deste domingo com a vitória. Mantido o resultado, Hamilton vai a 188 pontos na classificação do Mundial de Pilotos, contra 171 de Vettel, da Ferrari, o segundo colocado no campeonato.