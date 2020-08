Adversários no mesmo hotel e mais: as novidades dos playoffs da NBA

“Um jogo totalmente novo”, é o slogan da NBA desde a retomada dos jogos, que desde o fim de julho ocorrem na “bolha” montada complexo da Disney, em Orlando, na Flórida. Os playoffs da principal liga americana de basquete começaram na última segunda-feira 17 e, apesar de ainda serem disputados no formato tradicional, em séries de melhor de sete partidas, os confrontos eliminatórios estão completamente repaginados, baseados no protocolo sanitário imposto pela liga para se prevenir da pandemia do coronavírus.

O Denver Nuggets venceu o Utah Jazz na prorrogação, por 135 a 125, no jogo que abriu os playoffs da atual temporada. Na teoria, os Nuggets tinham o mando de quadra, mas em uma realidade sem público, o máximo que a equipe conseguiu foi a reprodução do som de seus fãs e o apoio dos torcedores virtuais, que pagam para aparecer nos telões que cercam a quadra, inclusive para distrair os cobradores de lance livre do time adversário.

Após a vitória, o armador Jamal Murray, do Denver, gravou um vídeo em sua conta no Instagram para dar um exemplo mais claro do que é disputar os playoffs na “bolha” da Disney. “O mais louco de estar na ‘bolha’: tenho de ver esse cara (Donovan Mitchell, ala-armador do Utah Jazz) logo depois de ele fazer 57 pontos em nós”, disse Murray, autor de 36 pontos no jogo.

Vida na bolha: Donovan Mitchell e Jamal Murray se encontraram logo após o incrível Jogo 1 entre Nuggets e Jazz. 🤣pic.twitter.com/zgaXrkN9sl Continua após a publicidade — Camisa 24 (@camisa_23) August 17, 2020

O clima, pelo menos nos quatro primeiros jogos dos playoffs, parece mais ameno, sem as habituais confusões entre os atletas e pressões das torcidas. A convivência diária dos jogadores nos três hotéis em que estão hospedados pode ser um dos motivos. Além de Nuggets e Jazz, os atletas do Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, que se enfrentam nesta terça, também estão no mesmo hotel e a coincidência deve continuar ocorrendo ao longo dos demais confrontos.

Os jogadores poderão ter apoio físico após a primeira rodada dos playoffs, quando poderão convidar até quatro pessoas para a “bolha”, desde que arquem com os custos. Segundo o protocolo, cada atleta só poderá oferecer um ingresso por jogo para seus convidados, para evitar aglomerações nos ginásios.

Apesar de a estrutura ser completamente diferente da tradicional, o nível de jogo ainda é o mesmo. Sem torcida, inclusive, o vencedor da temporada terá de eliminar os adversários sem nenhum tipo de benefício adicional. Somente no primeiro dia, quatro jogadores tiveram mais de 30 pontos, incluindo os 57 de Mitchell, do Jazz, e os 42 de Luka Doncic, armador de apenas 21 anos do Dallas Mavericks, que se tornou o jogador com mais pontos em uma estreia nos playoffs.

Os resultados do primeiro dia dos playoffs:

Denver Nuggets 135 x 125 Utah Jazz

Toronto Raptors 134 x 110 Brooklyn Nets

Boston Celtics 109 x 101 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 118 x 110 Dallas Mavericks.