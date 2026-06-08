Adversários da seleção brasileira goleiam em amistosos pré-Copa
Marrocos, Haiti e Escócia conseguiram bons resultados na reta final de preparação
Os três adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 aplicaram goleadas nos amistosos preparatórios.
Marrocos, rival do Brasil na estreia, goleou a seleção de Burundi por 5×0 no fim de maio e a de Madagascar por 4×0 na última terça-feira, 2. Já nesse domingo, 7, empatou em 1×1 com a Noruega, que está no grupo I da Copa do Mundo.
Também na terça passada, o Haiti venceu a Nova Zelândia por 4×0. A seleção da Oceania está no grupo G. Três dias depois, o Haiti perdeu para o Peru, por 2×1.
Enquanto isso, a Escócia vem de duas goleadas: 4×1 sobre Curaçao, que está no Grupo E, e 4×0 sobre a Bolívia. Um jogo-treino contra a Noruega, que estava marcado para esta segunda-feira, 8, foi cancelado por risco de novas lesões.
Jogos da seleção brasileira
- Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
- Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
- Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h
Cobertura especial de VEJA na Copa do Mundo
Direto dos Estados Unidos, a apresentadora Fernanda Arantes, o repórter Marcos Uchôa e o redator-chefe de VEJA, Fábio Altman, farão entradas diárias ao vivo, sempre que o noticiário exigir.
E diariamente, às 12h, o programa Bola na Copa antecipa o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera. De São Paulo, o editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios, Amauri Segalla, vai zelar pela costura dos temas em torno da maior de todas as competições.