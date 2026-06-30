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Esporte

Adversário do Brasil, Haaland marca e sobe no ranking de artilharia da Copa; confira a lista

Centroavante norueguês chegou a cinco gols em três jogos que disputou no Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h42
Jogador de futebol loiro, vestindo uniforme branco e chuteiras rosa, comemora um gol no campo verde, braços erguidos e boca aberta em um grito de alegria
Haaland marcou o gol da vitória norueguesa por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim (Alex Slitz/Getty Images)
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Adversário do Brasil, Haaland marca e sobe no ranking de artilharia da Copa; confira a lista Priorize VEJA no Google

Erling Haaland voltou a marcar na Copa do Mundo e subiu no ranking de artilheiros da Copa do Mundo. O centroavante fez o segundo gol norueguês na vitória por 2 a 1 sobre os marfinenses na fase de 16 avos de final. O resultado garantiu a vaga para as oitavas de final, em que enfrentará o Brasil no próximo domingo, 4, às 17h (horário de Brasília).

No Mundial, Haaland chegou a cinco gols em três jogos que disputou. Na sua estreia na competição, marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, e a mesma quantidade na vitória por 3 a 2 contra o Senegal. Na terceira rodada da fase de grupos, assistiu do banco de reservas a derrota norueguesa para a França por 4 a 1. À frente do camisa 9 norueguês, apenas Lionel Messi tem mais gols com seis nas três partidas que jogou.

Pela Noruega, Haaland chegou a 60 gols em 53 jogos. Nas Eliminatórias da Europa, o jogador do Manchester City foi artilheiro com 16 gols em 8 partidas, acompanhado do seu compatriota Martin Odegaard na liderança de assistências com sete passes para gol em cinco partidas. A seleção norueguesa voltou a se classificar para a Copa do Mundo após 28 anos de jejum, desde a sua participação em 1998.

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Confira a lista atualizada de artilheiros da Copa:

  1. Messi (Argentina) – 6 gols
  2. Haaland (Noruega) – 5 gols
  3. Vinícius Jr.  (Brasil), Mbappé (França) e Dembélé (França) – 4 gols
  4. Saibari (Marrocos), Havertz (Alemanha), Undav (Alemanha), Elijah Just (Nova Zelândia), Wissa (RD do Congo), Harry Kane (Inglaterra), Jonathan David (Canadá), Manzambi (Suíça), Matheus Cunha (Brasil), Gakpo (Holanda), Brobbey (Holanda), Ismaila Sarr (Senegal) – 3 gols
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
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