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Esporte

Adversário da seleção de vôlei do Brasil em fase final da VNL é confirmado e Gabi desfalcará o time no torneio

As brasileiras enfrentarão o Japão na próxima quarta-feira, 22, às 8h30 (horário de Brasília)

Por Gabriel Bussolotti Silveira 14 jul 2026, 15h38 | Atualizado em 14 jul 2026, 16h06
POTÊNCIA - A seleção brasileira de vôlei feminino: cinco medalhas olímpicas desde 1996, duas delas de ouro -
A seleção brasileira de vôlei feminino (Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images)
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Adversário da seleção de vôlei do Brasil em fase final da VNL é confirmado e Gabi desfalcará o time no torneio Priorizar nos meus resultados Google

Após o fim da fase classificatória da Liga das Nações Feminina (VNL) neste domingo, 12, foi confirmado o adversário do Brasil nas quartas de final do torneio: o Japão. A partida será na próxima quarta-feira, 22, às 8h30 (horário de Brasília) e a ponteira Gabi, peça importante para o time, será um desfalque por conta de lesão, de acordo com nota da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgada nesta terça-feira, 14.

O Brasil terminou a etapa inicial da VNL em terceiro lugar, enquanto o Japão finalizou em sexto, o que levou o confronto das equipes na fase eliminatória. A seleção teve um início impecável no campeonato com 12 vitórias consecutivas. A equipe permaneceu na liderança por um tempo, mas foi caindo de desempenho ao longo do torneio. No último domingo, 12, as jogadoras comandadas por Zé Roberto Guimarães foram dominadas pelos Estados Unidos e perderam por 3 sets a 0.

Desfalques

O mal desempenho dos últimos jogos não é a única notícia ruim da seleção brasileira de vôlei. A CBV confirmou nesta terça-feira que Gabi, a capitã da equipe, não jogará a fase final da VNL. A jogadora ainda sente um desconforto na lombar e não viajou com o time para Macau, na China, onde o Brasil enfrentará o Japão. Segundo a CBV, a seleção planeja que Gabi esteja 100% para o Campeonato Sul-Americano, torneio classificatório para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, disputado em setembro no Rio de Janeiro.

Além de Gabi, as atletas Tainara e Julia Kudiess também desfalcarão o Brasil. Em razão das ausências, Zé Roberto convocou a ponteira Maira Basso e a central Larissa Besen, destaques do Osasco.

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Como funciona a VNL?

A VNL é um torneio de 18 seleções. A primeira fase é de pontos corridos e durou três semanas, cada uma em sedes diferentes. As equipes disputaram 12 jogos e os sete melhores se classificaram – além da China, que já tinha sua vaga garantida por ser sede da última fase do torneio. A etapa final é um mata-mata e ocorrerá a partir do dia 22 deste mês. Confira os jogos, datas e horários das outras seleções:

Itália x Holanda (22/07 – 5h)

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Turquia x Canadá (23/07 – 5h)

Estados Unidos x China (23/07 – 8h30)

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TAGS:
Brasil
Eliminatórias
Japão
Lesão
seleção de vôlei
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