Adriano se destaca na chuva, mas já está fora dos próximos dois jogos

A forte chuva que castigou o CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira não abalou o atacante Adriano. O Imperador, que ainda não foi relacionado para nenhuma partida do Campeonato Paulista e já sabe que continuará fora no clássico contra o São Paulo, no domingo, e na estreia pela Libertadores, contra o Deportivo Táchira, na quarta, apresentou ótimo rendimento no ensaio de finalizações, com o pé e com a cabeça.

Para acelerar o processo de recondicionamento físico do centrovante, diretoria e comissão técnica decidiram deixá-lo confinado por uma semana no clube, em ‘castigo’ que tem final previsto para domingo, mas pode ser ampliado em caso de necessidade.

Pelo rendimento que Adriano tem apresentado em testes de campo, o regime de concentração total está surtindo efeito. Na quinta-feira, ele mostrou mais mobilidade em um treino coletivo e conseguiu marcar três gols que renderam elogios do presidente em exercício do clube, Roberto de Andrade. O técnico Tite também ressaltou a evolução do atleta.

‘Ele teve mobilidade, confiança maior, desempenho técnico melhor. Melhor condicionamento físico é igual a desempenho, que é igual a gol. Teve evolução, foi visível no trabalho de ontem (quinta), foi notório’, disse o comandante, que deve incluir o atacante na lista de 25 inscritos para a primeira fase da Copa Libertadores.

A presença do Imperador era a maior dúvida em torno da relação que será divulgada logo após o duelo contra o São Paulo, mas o bom desempenho dele nas atividades torna a ausência improvável.