Adriano não treina e só poderá jogar em 30 dias

Os jogadores do Flamengo se reapresentaram na manhã desta terça-feira para iniciar a semana de treinamentos, mas Adriano ainda não participou de qualquer atividade. Sem contrato desde que rescindiu com o Corinthians, em março, o jogador disse nesta segunda-feira que está recuperado e espera por definições burocráticas para voltar a jogar.

O jogador aguarda a definição de reunião na sede do Flamengo ainda nesta terça, em que serão acertados os valores finais do contrato, que deve valer até dezembro, com renovação automática em caso de bom desempenho. Segundo a equipe médica do time, Adriano deverá fazer um trabalho específico de recondicionamento e só deverá estar à disposição da comissão técnica para atuar depois de 30 dias.

