Adriano anuncia volta aos treinos e ao Flamengo

O jogador Adriano foi liberado pelos médicos do Flamengo nesta segunda-feira e pode reiniciar os treinos no clube carioca. Ele estava afastado do campo havia cinco meses. Segundo o jogador, falta apenas acertar algumas questões burocráticas para assinar contrato. “Agora estou realmente bem e muito feliz por voltar ao Flamengo.”

Segundo o médico do Flamengo, José Luiz Runco, Adriano está totalmente reabilitado da cirurgia no tendão calcâneo do pé esquerdo, realizada no início de abril. O jogador havia passado pela mesma operação em 2011, mas a recuperação não foi adequada e os médicos decidiram repetir o procedimento este ano.

O atacante deve retomar os treinos ainda esta semana, caso o acerto com o Flamengo seja confirmado. Adriano não disputa uma partida desde o dia 4 de março, quando defendeu o Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Santos, pelo Campeonato Paulista.

(Com Agência Estado)