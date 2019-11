Adílio: ‘Jesus entendeu o que é o Flamengo, por isso o time é um sucesso’

Se existe alguém que conhece a fundo as engrenagens do Flamengo, esse alguém é Adílio. Tricampeão brasileiro e campeão da Libertadores e do Mundial em 1981, o ex-jogador de 63 anos fez parte de uma geração tida por muitos torcedores como a melhor da história do clube. Aquele time conquistou essa aura porque jogava sempre buscando o ataque. Para ele, o grupo atual também encanta muito por conta do trabalho do seu treinador, o português Jorge Jesus, que conseguiu recuperar a essência dos grandes conjuntos rubro-negros.

“Há cinco meses, ninguém sabia qual era o time titular do Flamengo. Ele [Jesus] entendeu o que é o Flamengo, colocou isso em prática e por isso o time é um sucesso”, afirmou Adílio em entrevista a VEJA por telefone. “O trabalho do Jesus é muito bom. Ele fez a leitura do que é Flamengo, sabe que o time vai pra frente mesmo, junto com a torcida. Criou uma química”, completou.

Capa de PLACAR com Adílio, em 28 de outubro de 1983 Capa de PLACAR com Adílio, em 28 de outubro de 1983

Mas uma dúvida paira no ar: a boa fase do Flamengo de 2019 já permite traçar paralelos com aquela equipe que ganhou todos os troféus possíveis nos anos 1980? O ídolo do clube explica que existem diferenças de estilos entre os dois times. “A gente partia para cima e tinha que driblar um, dois, três. Essa turma toca muito a bola até chegar ao gol, mas é um time que joga no ataque, e isso é algo que a gente também fazia”.

Adílio alerta os que acreditam que o Flamengo de Jorge Jesus já pode ser comparado com os campeões mundiais de 1981. “Eles têm a oportunidade de ganhar a Libertadores e o Mundial e a gente fica muito feliz com isso. Só que a nossa geração ganhou tudo mesmo. Brasileiros pra caramba, o Ramón de Carranza na Europa. E éramos prata da casa, né? Todo mundo começou aqui na Gávea. Por isso tem muita diferença”, ponderou.

O ex-jogador tem seu palpite para o jogo e até elencou o seu favorito para marcar. “Se fizer dois a zerinho, tá bom pra caramba. Pra não ter susto. Queria que o Gerson fizesse um gol”, revelou. Ele também acredita que o River Plate deve ter cuidado com Gabigol, artilheiro da Libertadores com sete bolas na rede. “Se cochilar com ele, é um abraço”.

Adílio trabalha atualmente no departamento social do clube e é o presidente de uma associação de ex-atletas, a Flamaster, que realiza jogos, visita embaixadas de torcedores em várias cidades do país e participa de eventos. Uma das funções da organização é ajudar jogadores que passaram pelo Flamengo e estão em situação de fragilidade.