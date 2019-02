Acusado de ser ‘gato’, Falcao Garcia se explica ao United

1. Angel Di María - Manchester United zoom_out_map 1/18 (Divulgação/Manchester United)

Mesmo depois do título da Liga dos Campeões e de uma grande Copa do Mundo, o argentino Di María se sentiu desvalorizado no Real Madrid e aceitou a proposta astronômica do Manchester United. O clube inglês pagou 75 milhões de euros (217 milhões de reais) para contar com seu novo camisa 7 por cinco temporadas. Esta foi a maior compra de um clube inglês na história.

2. Mario Balotelli - Liverpool

O controverso atacante italiano deixou o Milan e acertou com outro tradicional clube europeu, o Liverpool. Entre 2010 e 2012, ele defendeu o Manchester City e causou uma série de confusões no futebol inglês. Os valores da transação não foram divulgados.

3. Samuel Etoo -Everton

Após uma temporada apagada pelo Chelsea, o craque camaronês trocou de ares, mas seguiu no Campeonato Inglês. Pelas próximas duas temporadas, Etoo defenderá o Everton.

4. James Rodríguez - Real Madrid

O clube espanhol pagou 80 milhões de euros (240 milhões de reais) para tirar o meio-campista colombiano, artilheiro da última Copa do Mundo, do Monaco. No Real Madrid, Rodríguez vestirá a camisa 10.

5. Luis Suárez - Barcelona

Mesmo suspenso pela Fifa pela mordida no italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo, o uruguaio Luis Suárez deixou o Liverpool e assinou com o Barcelona por 81 milhões de euros (244 milhões de reais)

6. Toni Kroos - Real Madrid

Um dos destaques do tetracampeonato mundial da seleção alemã, o meio campista Toni Kroos deixou o Bayern de Munique e acertou com o Real Madrid. Ele custou 25 milhões de euros (75 milhões de reais).

7. David Luiz - PSG

O brasileiro David Luiz se tornou o zagueiro mais caro da história ao trocar o Chelsea pelo PSG, por 50 milhões de libras (cerca de 186,5 milhões de reais).

8. Diego Costa - Chelsea

O Chelsea pagou 38 milhões de euros (114 milhões de reais) para ter o atacante brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, artilheiro do Atlético de Madri nas últimas duas temporadas

9. Mario Madzukic - Atlético de Madri

O croata Mario Mandzukic também deixou o Bayern de Munique, para substituir Diego Costa no Atlético de Madrid. O atual campeão espanhol pagou 22 milhões de euros (66 milhões de reais) pelo atacante

10. Didier Drogba - Chelsea

Um dos maiores ídolos da história do Chelsea, Drogba retornou ao clube londrino após passagens pelo Shanghaï Shenhua, da China, e Galatasaray, da Turquia.

11. Cesc Fàbregas - Chelsea

Sem espaço no Barcelona, o meia Fábregas aceitou o desafio de retornar a Londres, mas para jogar no Chelsea, rival de seu antigo clube, o Arsenal. Sua chegada foi um pedido especial do técnico José Mourinho

12. Alexis Sánchez - Arsenal

O atacante Alexis Sánchez deixou o Barcelona depois de três temporadas e foi anunciado como principal reforço do Arsenal. O clube inglês pagou 35 milhões de libras esterlinas (133 milhões de reais) pelo chileno.

13. Filipe Luís - Chelsea

Assim como Diego Costa, o lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luís trocou o Atlético de Madri pelo Chelsea. O clube inglês pagou 25 milhões de euros (75 milhões de reais) pelo jogador catarinense.

14. Ivan Raktic - Barcelona

O habilidoso meio-campista croata Ivan Rakitic se destacou pelo Sevilla na conquista da Liga Europa da temporada passada. Valorizado, ele foi contratado pelo Barcelona por cerca de 20 milhões de euros (60 milhões de reais)

15. Robert Lewandoswki - Bayern de Munique

O atacante polonês Robert Lewandowski foi para o Bayern de Munique a custo zero, já que seu contrato com o Borussia Dortmund se encerrou em junho.

16. Claudio Bravo - Barcelona

O goleiro chileno de 31 anos chamou a atenção do Barcelona durante a Copa do Mundo e deixou a Real Sociedad após o Mundial. Além dele, o Barça trouxe o jovem alemão Ter Stegen para substituir Victor Valdés.

17. Diego - Fenerbahce

O meio-campista brasileiro Diego Ribas, revelado no Santos, acertou com o Fenerbahce, da Turquia. Na última temporada, ele foi campeão espanhol pelo Atlético de Madri. Os valores da transferência não foram divulgados.