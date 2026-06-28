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Esporte

“Acreditamos em nós”, diz atacante da Suécia antes de enfrentar a França

Os suecos se classificaram para o Mundial através da repescagem europeia

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 17h09
Jogador de futebol sueco, com camisa amarela e calção azul, dribla a bola no campo verde, com outro jogador desfocado ao fundo
Viktor Gyökeres é o atacante da seleção da Suécia (AFP/Reprodução)
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“Acreditamos em nós”, diz atacante da Suécia antes de enfrentar a França Priorize VEJA no Google

“Mesmo não sendo favoritos, acreditamos em nós mesmos”, disse o atacante da seleção da Suécia Viktor Gyökeres, neste domingo, 28, dois dias antes do duelo com a França pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo 2026.

Os suecos se classificaram para o Mundial através da repescagem europeia e tiveram uma campanha de altos e baixos na fase de grupos, com uma goleada sobre a Tunísia por 5 a 1 na estreia, uma dura derrota pelo mesmo placar diante dos Países Baixos e um empate em 1 a 1 com o Japão.

“Acho que temos que acreditar em nós mesmos. Vimos em muitos jogos deste torneio que podemos vencer”, afirmou Gyökeres em entrevista coletiva no estádio do FC Dallas, da MLS.

“Podemos sair vitoriosos mesmo enfrentando as melhores equipes”, acrescentou o atacante de 28 anos. “Nossa organização defensiva precisa ser quase perfeita e, então, é claro, temos de aproveitar as chances que tivermos”.

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Ao ser questionado sobre seu duelo particular com o zagueiro William Saliba, com quem divide vestiário no Arsenal, Gyökeres disse que está “muito ansioso para vê-lo e jogar contra ele”. “Vai ser divertido”, afirmou.

Contra a França, uma das favoritas ao título, “não temos nada a perder”, disse o meio-campista Yasin Ayari, de 22 anos.

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“No Brighton, quando enfrentamos grandes equipes, somos, de certa forma, os azarões. Mas é isso que torna tudo divertido. Eles dão como certo que vão vencer, e nós esperamos algo diferente”, acrescentou Ayari.

Muitas pessoas, inclusive na Suécia, não imaginam uma zebra contra Kylian Mbappé e companhia, admitiu o jogador.

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“Se quiserem pensar assim, que pensem. Vamos encarar esse jogo com a maior seriedade possível. Vamos ver o que acontece depois”, respondeu.

A Suécia deve deixar o Texas, onde a equipe está concentrada desde o início do Mundial, na tarde de segunda-feira rumo a East Rutherford, Nova Jersey, onde joga contra a França na terça-feira.

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(Com informações da AFP)

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