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Acordo publicitário entre Corinthians e plataforma de conteúdo adulto pega fogo nas redes

Contrato prevê a exibição da marca nos calções do time masculino de futebol, nas costas do uniforme de basquete e na barra da camisa de futsal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h31 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h04
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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O patrocínio fechado entre o Corinthians e a Fatal Fans, plataforma de venda de conteúdo adulto por assinatura, colocou o futebol brasileiro no centro de uma polêmica. O contrato, avaliado em 22 milhões de reais até o fim de 2027 — podendo chegar a 31 milhões de reais, em caso de renovação até 2028 —, prevê a exibição da marca nos calções do time masculino de futebol, nas costas do uniforme de basquete e na barra da camisa de futsal. A equipe feminina foi deixada de fora, numa tentativa do clube de evitar associar as atletas a uma plataforma sexualizada.

A diretoria alvinegra, comandada pelo presidente Osmar Stabile, justifica o acordo pela urgência em diversificar receitas diante de uma dívida que se aproxima dos 3 bilhões de reais. Já a Fatal Fans, que pertence à Atlas Technologies — mesmo grupo por trás do site de acompanhantes Fatal Model —, enxergou no clube paulista uma vitrine de alcance nacional. A parceria, no entanto, provocou forte reação negativa entre torcedores e não-torcedores, testando os limites da publicidade esportiva no país.

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Ativistas e educadores foram os primeiros a reagir, lembrando que o esporte é um ambiente formador acompanhado por grande público infantojuvenil. Uma petição online contra anúncios de plataformas adultas em espaços esportivos já ultrapassa 22 mil assinaturas. Para educadoras como Sheylli Caleffi e Larissa Agostini, a presença da marca legitima o consumo precoce de conteúdo erótico, favorece a adultização infantil e fere a proteção garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O grupo formalizou uma representação no Ministério Público cobrando a intervenção do Estado.

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A pressão também chegou à política. As parlamentares Sâmia Bomfim (deputada federal), Marina Helou (deputada estadual) e Marina Bragante (vereadora) apresentaram, em conjunto, projetos de lei para proibir a publicidade de plataformas de conteúdo adulto no esporte e em espaços públicos de grande circulação. O argumento central é que esse tipo de anúncio gera danos sociais que justificam restrições semelhantes às já aplicadas às indústrias de álcool e tabaco.

Por ora, especialistas em direito apontam que não existe legislação federal que proíba explicitamente esse tipo de patrocínio, o que configura um embate entre a livre iniciativa econômica e o dever constitucional de proteção à infância. Para o Corinthians — clube de raízes populares e tradição democrática — o momento expõe o desafio de equilibrar a sobrevivência financeira, em meio a uma grave crise, com a responsabilidade social esperada por sua torcida.

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