Acompanhe ao vivo a cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro

A revista France Football entregará nesta segunda-feira 2, no Teatro Châtelet, em Paris, o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador da temporada europeia. O argentino Lionel Messi, o holandês Virgil Van Dijk e o português Cristiano Ronaldo são os favoritos para conquistar a honraria.

Acompanhe ao vivo a premiação do Bola Ouro 2019:

16h16: O atacante português Cristiano Ronaldo não compareceu ao evento. O jogador da Juventus também não foi à cerimônia do prêmio The Best da Fifa, sob alegação de que precisava se preparar para o próximo jogo do clube.

16h15: A cerimônia de premiação começará em instantes

The red carpet is over! The Ballon d'Or ceremony is about to start in a few minutes… #ballondor with @HUGOBOSS pic.twitter.com/O3G1ZvfLpJ — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

16h10: O zagueiro Virgil Van Dijk chega e fala sobre a honra de participar do evento: “Estou muito feliz de estar aqui, de estar na mesma lista que esses grandes jogadores. Isso me dá ainda mais coragem para continuar me dedicando”.

Virgil van Dijk e sua esposa, Rike Nooitgedagt, chegam ao Theatre du Chatelet, em Paris Virgil van Dijk e sua esposa, Rike Nooitgedagt, chegam ao Theatre du Chatelet, em Paris

16h07: O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi o jogador que mais atraiu atenção no tapete vermelho do teatro parisiense Châtelet.

16h06: A principal estrela da noite acaba de chegar: a Bola de Ouro

16h02: Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, não é um dos favoritos ao prêmio, mas está no Top 10 e é o maior artilheiro da atual temporada europeia, com 27 gols.

Behind the scenes at the #BallonDor awards 👀 pic.twitter.com/8nysF7PuE0 — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 2, 2019

15h59: Bola de Ouro em 2018, Luka Modric também marca presença no evento em Paris

15h58 – Lionel Messi, favorito para vencer o prêmio, chega ao Teatro Châtelet com sua família.

15h45 – Confira os jogadores que estarão no Top 10 do prêmio Bola de Ouro

Alisson (Liverpool)

Sadio Mané (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lionel Messi (Barcelona)

Kylian Mbappé (PSG)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

15h40 – Confira a lista de melhores jogadores, da 30ª a 11ª colocação:

11º: Frenkie De Jong (Barcelona)

12º: Raheem Sterling (Manchester City)

13º: Eden Hazard (Real Madrid)

14º: Kevin De Bruyne (Manchester City)

15º: Matthijs De Ligt (Juventus)

16º: Sergio Agüero (Manchester City)

17º: Roberto Firmino (Liverpool)

18º: Antoine Griezmann (Barcelona)

19º: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20°:

Dusan Tadic (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22º: Heung-min Son

23º: Hugo Lloris (Tottenham)

24º:

Marc Ter Stegen (Barcelona)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

26º:

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

28º:

Donny Van De Beek (Ajax)

Marquinhos (PSG)

João Feliz (Atlético de Madri)

15h35 – A France Football já 20 dos 30 melhores jogadores da temporada. O Top 10 só começará a ser divulgado a partir das 16h.

15h30 – A cerimônia, no Teatro Châtelet, em Paris, começará a partir das 16h (de Brasília)