Acima da média: Messi perde pênalti, renova artilharia e bate recordes em virada argentina
Camisa 10 liderou companheiros em vitória por 3 a 2 sobre o Egito; aos 34 minutos do segundo tempo, perdia por 2 a 0
Lionel Messi viveu uma montanha-russa de emoções nesta quarta, 7, na virada argentina sobre o Egito por 3 a 2, no estádio de Atlanta. O camisa 10 perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo, viu os adversários abrirem dois gols de vantagem e mesmo assim liderou a remontada argentina para garantir a classificação para as quartas de final.
Sete vezes vencedor da premiação da Bola de Ouro, Messi foi alvo de marcação dobrada desde o princípio de jogo e viu Yasser abrir o placar para os egípcios em 1 a 0.
O camisa 10 teve a oportunidade de igualar o placar poucos minutos depois na marca do pênalti, porém, desperdiçou. O goleiro Shoubir defendeu a bola a meia altura e aumentou um recorde negativo no currículo do argentino. Messi se isolou como o jogador com mais pênaltis perdidos em Copas do Mundo, quatro no total. O segundo colocado da lista desagradável é o ganês Asamoah Gyan, com dois erros.
O Egito ainda abriu 2 a 0 sobre a atual campeã em contra-ataque fatal e gol de Zico (sim, com nome em homenagem ao brasileiro). A atual campeã estava sendo eliminada do Mundial.
Faltando 11 minutos para o final do tempo regulamentar, Messi reacendeu a chama argentina. Cruzou para Romero cabecear, dando a sua primeira assistência no torneio, aumentando para 29 suas contribuições a gol em Copas do Mundo. O recorde foi mais uma vez renovado minutos depois: Messi fez o gol de empate da Argentina aos 38 minutos do segundo tempo. Ele, que chegou a esta edição empatado com Pelé nesta estatística 21, agora é líder isolado de contribuições a gol, 30 no total.
Ele chegou a 21 gols em Copas do Mundo, mantendo-se na liderança da artilharia histórica dos Mundiais, à frente de Mbappé com 19. Nesta edição, ele também está na frente com oito, com o rival francês e Haaland na sequência com sete gols cada.
Outro recorde próprio que ele aumentou foi o de jogos consecutivos marcando gols em Copa. Messi chegou a nove jogos consecutivos balançando as redes, desde a semifinal do Mundial de 2022. Há dois gols atrás, ele tinha ultrapassado Jairzinho e Fontaine que marcaram em sete partidas consecutivas cada um.
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