Abner Teixeira perde para cubano e fica com bronze no boxe

O brasileiro Abner Teixeira não conseguiu chegar à final, mas ficou com a honrosa medalha de bronze dos peso-pesados (até 91 quilos) do boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Na semifinal, disputada na manhã desta sexta-feira, o lutador paulista foi derrotado por decisão dividida da arbitragem para o cubano Julio Cesar La Cruz, tetracampeão mundial amador e medalha de ouro na Rio 2016 na categoria peso meio-pesado (até 81kg).

Como no boxe não há disputa de terceiro lugar, Abner terminou com a medalha de bronze, repetindo os feitos de Servílio de Oliveira, nos Jogos da Cidade do México-1968, e Adriana Araújo e Yamaguchi Falcão, em Londres-2012). O boxe do Brasil já tem mais duas medalhas garantidas em Tóquio, pois Hebert Conceição (até 75 quilos) e Bia Ferreira (60 quilos) também já estão garantidos nas semifinais.

La Cruz conectou mais golpes ao longo dos três rounds e venceu por decisão dividida de 4-1. Apesar da derrota, Abner, de 24 anos, se disse orgulhoso de sua participação. “Julio La Cruz é um cara que assisto há muito tempo, é campeão mundial desde 2011. Enfrentar ele foi muito legal, uma experiência incrível. Infelizmente acabei perdendo a luta, mas foi um sonho. (…) Gostei da parte física. Estava com gás, velocidade e força. Faltou um pouco de soltura, mas foi um detalhe. Vou voltar para a academia e corrigir isso.”,. afirmou Abner ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). É BROOOOONZE 🥉 Abner Teixeira perde p/ Julio La Cruz 🇨🇺 na semifinal e é medalhista de bronze nos #JogosOlimpicos O boxe brasileiro está fazendo bonito demais em Tóquio 🇯🇵 📸 Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/vpy3X6xtL6 — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021