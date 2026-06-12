Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos hoje: horário e onde assistir
Cantora brasileira Anitta será uma das atrações da cerimônia. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Depois do primeiro dia de jogos da Copa do Mundo 2026 no México, o torneio vai começar no Estados Unidos! Nesta sexta-feira, 12, a cerimônia de abertura do Mundial no país vai acontecer no estádio de Los Angeles, 1 hora e meia antes da primeira partida da Copa no país, entre Estados Unidos e Paraguai, ou seja, às 20h30 (horário de Brasília).
Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira foi realizada ontem, 11, no estádio Azteca, no México, e as outras duas serão realizadas nesta sexta, 12. A primeira, às 14h30 (horário de Brasília), no Canadá, e a segunda na parte da noite, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles.
A cantora brasileira Anitta será uma das atrações musicais, junto com Katy Perry, Future, LISA e Rema. O ator Jason Sudeikis, famoso por interpretar o protagonista da série Ted Lasso, vai ser o apresentador da cerimônia. Os hinos nacionais serão interpretados pela dupla country americana Dan e Shay e pelo grupo paraguaio Purahei Soul.
Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos?
A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, vai acontecer nesta sexta, 12, às 20h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.