Abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos hoje: horário e onde assistir

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A Copa do Mundo 2026 desembarca nos EUA com sua cerimônia de abertura em Los Angeles, nesta sexta, 12, às 20h30. Prepare-se para um espetáculo global com Anitta, Katy Perry, Jason Sudeikis e muito mais! Saiba os detalhes da transmissão e tudo sobre o evento que marca o início dos jogos no país.

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Depois do primeiro dia de jogos da Copa do Mundo 2026 no México, o torneio vai começar no Estados Unidos! Nesta sexta-feira, 12, a cerimônia de abertura do Mundial no país vai acontecer no estádio de Los Angeles, 1 hora e meia antes da primeira partida da Copa no país, entre Estados Unidos e Paraguai, ou seja, às 20h30 (horário de Brasília).

Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira foi realizada ontem, 11, no estádio Azteca, no México, e as outras duas serão realizadas nesta sexta, 12. A primeira, às 14h30 (horário de Brasília), no Canadá, e a segunda na parte da noite, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles.

A cantora brasileira Anitta será uma das atrações musicais, junto com Katy Perry, Future, LISA e Rema. O ator Jason Sudeikis, famoso por interpretar o protagonista da série Ted Lasso, vai ser o apresentador da cerimônia. Os hinos nacionais serão interpretados pela dupla country americana Dan e Shay e pelo grupo paraguaio Purahei Soul.

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Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, vai acontecer nesta sexta, 12, às 20h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.