Abertura da Copa do Mundo no Canadá hoje: horário e onde assistir
Cantora canadense Alanis Morissette será a principal atração em Toronto. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do evento
Depois do primeiro dia de jogos da Copa do Mundo 2026 no México, o torneio vai começar no Canadá! Nesta sexta-feira, 12, a cerimônia de abertura do Mundial no país vai acontecer no estádio de Toronto, 1 hora e meia antes da primeira partida da Copa no país, entre Canadá e Bósnia, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília).
Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira foi realizada ontem, 11, no estádio Azteca, no México. Depois da cerimônia desta tarde, a celebração americana vai acontecer na parte da noite, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai.
A principal atração em Toronto será a cantora canadense Alanis Morissette. A cerimônia também terá shows de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.
Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026 no Canadá?
A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Toronto, no Canadá, vai acontecer nesta sexta, 12, às 14h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da CazéTV.