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Esporte

Abertura da Copa do Mundo no Canadá hoje: horário e onde assistir

Cantora canadense Alanis Morissette será a principal atração em Toronto. Saiba como assistir à transmissão ao vivo do evento

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 08h32 | Atualizado em 12 jun 2026, 15h24
TORONTO, ONTARIO - APRIL 04: General view inside the stadium prior to the MLS match Toronto FC and Colorado Rapids at BMO Field on April 04, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Lucas Kschischang - Toronto FC/MLS via Getty Images)
Estádio de Toronto, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Gana e Panamá nesta quarta, 17 (Toronto FC/MLS/Getty Images)
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Abertura da Copa do Mundo no Canadá hoje: horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

Depois do primeiro dia de jogos da Copa do Mundo 2026 no México, o torneio vai começar no Canadá! Nesta sexta-feira, 12, a cerimônia de abertura do Mundial no país vai acontecer no estádio de Toronto, 1 hora e meia antes da primeira partida da Copa no país, entre Canadá e Bósnia, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília).

Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A primeira foi realizada ontem, 11, no estádio Azteca, no México. Depois da cerimônia desta tarde, a celebração americana vai acontecer na parte da noite, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai.

A principal atração em Toronto será a cantora canadense Alanis Morissette. A cerimônia também terá shows de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.

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Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026 no Canadá?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no estádio de Toronto, no Canadá, vai acontecer nesta sexta, 12, às 14h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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