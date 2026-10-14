Aberto de Wuhan: favoritas Sabalenka e Pegula são eliminadas na segunda rodada

O Aberto de Wuhan, na China, registrou a eliminação precoce de suas duas principais cabeças de chave nesta quarta-feira, 14, em partidas válidas pela fase de 32 avos de final. A bielorrussa Aryna Sabalenka, principal favorita e tricampeã do torneio, e a americana Jessica Pegula, segunda pré-classificada, foram derrotadas em disputas equilibradas de três sets por Ann Li e Jelena Ostapenko, respectivamente.

Sabalenka, dona de quatro títulos de Grand Slam, foi superada pela americana Ann Li com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (5). Após vencer o set inicial, a bielorrussa viu Li virar uma desvantagem de 4-2 na segunda parcial para empatar o confronto. No terceiro set, Sabalenka precisou de atendimento médico no joelho direito — que já se encontrava enfaixado — quando perdia por 4-1. Embora estivesse em desvantagem de 5-2, a número 1 do torneio reagiu, empatou em 5-5, forçou o tie-break e chegou a salvar nove match points no total. Li confirmou a vitória em seu décimo match point — o primeiro com o seu próprio serviço — por meio de um golpe de direita vencedor. O revés marcou a segunda derrota consecutiva de Sabalenka em rodadas de 32, repetindo o tropeço contra Nikola Bartunkova no Aberto da China na semana anterior.

Mais cedo, Jessica Pegula acabou eliminada pela letã Jelena Ostapenko pelo placar de 2-6, 7-6 (7) e 6-3. A tenista dos Estados Unidos, que defendia a condição de vice-campeã em Wuhan, chegou a dispor de três match points no segundo set, mas viu a adversária salvar as chances e consumar a virada. O embate marcou o retorno de Pegula às quadras após mais de um mês sem competir devido ao desgaste físico da temporada de verão. Sua partida anterior havia sido na semifinal do Aberto dos Estados Unidos, quando perdeu justamente para Sabalenka.

Continua após a publicidade

Ao contrário das duas principais cabeças de chave, a polonesa Iga Swiatek (7ª pré-classificada) confirmou o favoritismo e avançou às oitavas de final com vitória por 6-2 e 6-1 sobre a compatriota Magdalena Frech. Entre outros resultados da rodada, a ucraniana Elina Svitolina bateu Liudmila Samsonova por 6-2, 5-7 e 6-2; a britânica Sonay Kartal (170ª do ranking) surpreendeu Belinda Bencic com parciais de 6-0 e 7-5; e a tcheca Karolina Muchova superou Caty McNally por 3-6, 7-6 (1) e 7-6 (4), garantindo vaga para enfrentar Diana Shnaider.