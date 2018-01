Aberto da Austrália: Halep e Wozniacki fazem final no feminino

A romena Simona Halep e a dinamarquesa Caroline Wozniacki vão decidir o título do Aberto da Austrália. Com vitórias difíceis, elas derrotaram suas rivais nesta quinta-feira e asseguraram ainda a briga pelo topo do ranking na final marcada para sábado, às 6h30 (horário de Brasilia). Halep, atual número 1 do mundo, venceu a alemã Angelique Kerber, em jogo equilibrado, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 9/7.

Em sua primeira semifinal em Melbourne, Halep parecia ter um set inicial dos sonhos contra Kerber. Ela quebrou os primeiros serviços da rival e abriu nada menos que 5/0 no placar. Mas, quando sacou para fechar o set, viu a alemã esboçar reação e devolver duas das quebras sofridas. A romena acabou fechando o set mesmo assim. No segundo set, Kerber foi para cima e empatou a partida. No terceiro, Halep começou na frente e até teve dois match points. Mas novamente Kerber reagiu e também teve duas chances de fechar o jogo. Nos pontos finais, a romena garantiu a vitoria após 2h20 de confronto.

Atual número dois da lista da WTA, Wozniacki superou a belga Elise Mertens, surpresa destas semifinais, pelo placar de 6/3 e 7/6 (7/2). A dinamarquesa leva ligeiro favoritismo contra Halep na decisão. No retrospecto direto entre elas, Wozniacki venceu quatro vezes e a romena apenas duas. No ano passado, as duas se enfrentaram duas vezes e a dinamarquesa levou a melhor em ambas oportunidades.