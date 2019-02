Abel Braga quer contar com Wellington Nem contra o Boca

Afastado do time há mais de 20 dias em função de um edema na coxa, Wellington Nem pode aparecer no banco de reservas do Fluminense na partida desta quarta-feira diante do Boca Juniors, no Engenhão, no jogo de volta da Copa Libertadores da América. O atacante treinou normalmente no sábado e no domingo e a definição sobre seu aproveitamento acontecerá nesta terça. A princípio, Abel Braga pensa em colocar Nem no banco de reservas para utilizar sua velocidade no segundo tempo, já que o atacante está sem ritmo de jogo e, mesmo que seja liberado, dificilmente terá condições de atuar mais de 45 minutos.

Outro problema de Abel se refere à lateral-esquerda. Carlinhos recebeu cartão vermelho na partida disputada em Buenos Aires e o favorito para ocupar seu lugar é o reserva Thiago Carleto, mas o treinador pode surpreender e optar pelo deslocamento de Leandro Euzébio, que é mais experiente e ainda tem a virtude de ser eficiente nas jogadas aéreas, o que poderia ser muito útil não só para a defesa como para o ataque. Aliás, Euzébio foi o autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Corinthians, o que reforça a tese dos que defendem a sua entrada no difícil compromisso diante dos argentinos.

O meia Deco e os volantes Diguinho e Valencia seguem vetados pelo departamento médico. Diguinho é o único que tem chances de voltar ao time no final de semana, quando o Fluminense enfrentará o Figueirense, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está quase recuperado das dores musculares responsáveis pelo seu afastamento.

O Fluminense precisa vencer o Boca por dois gols de diferença para se garantir nas semifinais da Libertadores, já que perdeu o primeiro duelo por 1 a 0, na capital argentina. Qualquer empate dá a vaga aos argentinos, enquanto vitória tricolor por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

O técnico Abel Braga ficou satisfeito ao saber que a torcida tricolor fez filas na sede das Laranjeiras e no Engenhão para comprar ingressos para o confronto entre Flu e Boca. Ele fez questão de repetir o recado divulgado depois do primeiro jogo em Buenos Aires.

‘Nosso torcedor vai lotar o estádio, incentivar e fazer a diferença. Eles sabem que vamos precisar muito deles, e repito: o Boca vai ter que jogar muito mais do que fez na Bombonera pra ficar com a vaga. Se repetir a atuação, eles vão perder’, afirmou Abel Braga.

Problemas na justiça: Em entrevista divulgada pela Rádio Tupi, Vinicius Cordeiro, presidente do América RJ, prometeu acionar o Fluminense na justiça para receber o que cabe ao clube de Campos Salles numa possível transferência do atacante Wellington Nem para o exterior. Segundo o dirigente rubro, o clube vai buscar 20% de direitos econômicos dos 70% que pertencem ao Fluminense, já que foi no América que Nem iniciou sua carreira. Cordeiro disse que já tentou conversar sobre o assunto com dirigentes tricolores, mas ninguém no Fluminense o atende.

‘Quero mostrar ao mercado que o América tem participação nos direitos do jogador, que passou um período da sua formação no nosso clube. Vamos fazer valer nossos direitos’, disse Cordeiro.