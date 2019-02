Abel Braga começa a montar equipe do Fluminense que enfrenta o América-MG

Em meio ao clima de despedida de Ézio, o elenco do Fluminense treinou pela manhã nas Laranjeiras pensando no jogo do próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), contra o América-MG no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), em confronto válido pela 34rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez uma gripe impediu o goleiro Diego Cavalieri de participar da atividade, mas a princípio ele não chega a ser problema pra o duelo contra o lanterna da competição.

Para o compromisso diante do América-MG, o Fluminense não poderá contar com o lateral esquerdo Carlinhos e nem com o meia brasileiro naturalizado português Deco, ambos suspensos por conta do terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional.

Jeferson deve entrar na lateral, enquanto o argentino Lanzini será o companheiro de Marquinho na criação de jogadas. Mesmo estando à disposição após cumprir suspensão, o zagueiro Márcio Rosário ficará como opção no banco de reservas, com o setor sendo composto por Leandro Euzébio e Elivélton.

Nesta sexta-feira o elenco do Fluminense volta a trabalhar na parte da manhã, quando um recreativo vai anteceder ao início do período de concentração para o duelo de sábado.