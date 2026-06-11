A volta por cima de narrador da Globo após câncer: estreia na Copa do Mundo

Aos 40 anos, Jorge Iggor tem motivo de sobra para comemorar nos estádios da Copa do Mundo. O jornalista esportivo não esconde sua empolgação de cobrir sua primeira Copa após tratamento e cura do câncer, há cinco anos. Ele chegou a correr o risco de ter a voz afetada.

“Há cinco anos, em 10/06/2021, eu entrava numa sala de cirurgia para viver o momento mais tenso da minha vida até aqui. Foram oito horas no centro cirúrgico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, para remover um câncer na tireoide, já com metástase na região cervical. Sim, metástase. Aquela palavra que assusta, que pesa, que apavora talvez até mais do que a própria doença. Mas essa não era a única coisa que me dava medo. Havia um pânico enorme dentro de mim. Não era exatamente o medo de perder a vida, já que o prognóstico era muito positivo. Era o medo de perder algo muito precioso que Deus me deu: a voz para narrar futebol. A potência para gritar gol. O instrumento do meu trabalho. O ganha-pão que sustenta a minha família. O sonho daquele menino que um dia quis ter a chance de narrar uma Copa do Mundo. São exames, consultas, altos e baixos, esperas angustiantes por resultados e um fantasma que insiste em rondar a mente. É uma batalha constante contra pensamentos negativos que aparecem sem pedir licença e desenham, dentro da gente, os piores cenários”, contou ele, emocionado.

A torcida por sua recuperação foi, desde sempre, grande. Taí o resultado.

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