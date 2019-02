A vitória era possível, diz Perez após falha contra Alonso no final

No melhor resultado de sua carreira, o mexicano Sergio Perez terminou o Grande Prêmio da Malásia na segunda colocação. O piloto da Sauber comemorou o feito alcançado neste domingo, mas sentiu que a vitória era possível – ele perdeu o traçado no momento de tentar ultrapassar o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), ganhador da corrida, já nas últimas voltas.

‘Acho que a vitória hoje era realmente possível’, disse Perez, primeiro a colocar pneus para chuva intensa em Sepang. ‘A equipe fez um grande trabalho ao me chamarna hora certa. Nós perdemos tempo na segunda parada, mas, volta a volta, eu consegui alcançar o Alonso’, afirmou o mexicano, antes de explicar seu erro.

‘Eu perdi o controle do carro e saí da briga pela vitória. Sabia que precisaria ser rápido para ultrapassá-lo, já que eu estava com os pneus muito degradados. Estava procurando uma maneira de passá-lo, mas escapei e enconstei na zebra molhada. Tive sorte por não sair . Memo assim, foi um grande resultado para a equipe. Estava difícil de manter o carro na pista e foi incrível’, declarou.

O resultado alcançado pelo piloto latino-americano foi histórico, a ponto de levar o suíço Peter Sauber às lagrimas. A equipe havia subido ao pódio pela última vez na edição de 2003 do Grande Prêmio dos Estados Unidos, com o terceiro posto do alemão Heinz-Harald Frentzen. Para completar, Perez é o primeiro mexicano a subir ao pódio desde que Pedro Rodriguez o fez no ano de 1971, em Zandvoort.

Com 22 pontos ganhos após duas etapas do Mundial-2012, Sergio Perez aparece no quinto lugar da tabela de classificação. ‘O segundo lugar é um grande resultado para a equipe, são muitos pontos. É apenas a segunda corrida e espero que possamos continuar melhorando para lutar’, encerrou o piloto mexicano de apenas 22 anos.

Com a vitória no Grande Prêmio da Malásia, Fernando Alonso contabiliza 35 pontos e assume a liderança do Mundial. O britânico Lewis Hamilton (McLaren) completou o pódio ao lado de Sergio Perez em Sepang. A próxima etapa do calendário do Mundial-2012 será realizada no próximo dia 15 de abril, na China.