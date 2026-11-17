Neymar venceu uma ação judicial movida pelo ativista LGBTQIA+ Agripino Magalhães, que acusava o jogador e seu advogado, Davi de Paiva Costa Tangerino, de planejarem um assalto armado contra ele. A sentença foi proferida nesta segunda-feira, 16, pela 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O processo, iniciado em 2021, cobrava 1 milhão de reais por danos morais e 42 mil reais por danos materiais.

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Na ação, Agripino alegou ter recebido ameaças de morte após denunciar supostas atitudes homofóbicas do atleta. Segundo ele, as intimidações o obrigaram a mudar de endereço e abandonar o emprego. O juiz Valdir da Silva Queiroz Junior, porém, concluiu que não foram apresentadas provas capazes de vincular Neymar e o advogado aos episódios. As supostas ameaças teriam ocorrido por ligações de números restritos, sem gravações ou registros que identificassem os responsáveis.

O magistrado também destacou que não havia elementos concretos de que o jogador tivesse ordenado a terceiros que “dessem um jeito” no ativista. Ressaltou, no entanto, que a decisão não tratava da veracidade das ameaças ou do roubo do celular relatado por Agripino, mas da ausência de provas contra os réus. Apesar da vitória, a Justiça rejeitou o pedido das defesas para condenar o ativista por litigância de má-fé. Agripino anunciou que recorrerá da sentença.

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“Respeitamos as decisões da Justiça, mas temos o direito e o dever de recorrer quando entendemos que existem questões que precisam ser novamente analisadas. Vamos utilizar todos os instrumentos jurídicos cabíveis para que esse entendimento seja levado às instâncias competentes”, afirmou em nota.