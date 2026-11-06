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Esporte

A visita do piloto Yuki Tsunoda da F1 ao CT do Bragantino

Piloto reserva da Red Bull jogou bola com atletas do clube paulista e analisou pilotos brasileiros no grid

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 14h24
Homem asiático, de boné azul virado para trás e uniforme de futebol azul, chuta uma bola branca e preta em campo verde. Ao fundo, um inflável rosa com o logo Red Bull em branco, e árvores.
Yuki Tsunoda no CT do Bragantino (Fábio Piva/Red Bull Content Pool)
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Muito além das curvas e retas a mais de 300 km por hora. Yuki Tsunoda mostrou que também tem habilidade com a bola nos pés. Fã de futebol, o piloto japonês visitou o Centro de Performance e Desenvolvimento do Red Bull Bragantino, em Atibaia, bateu uma bola com jogadores profissionais do clube, participou de desafios e analisou os pilotos brasileiros no grid do GP Brasil deste ano.

Toques, dribles, domínio e chutes foram algumas das habilidades que Tsunoda apresentou acompanhado pelo lateral Juninho Capixaba, atacante Lucas Barbosa e goleiro Gustavo Reis. “Eu poderia fazer isso o dia inteiro”, brincou o japonês ao final das atividades no campo. No local, ele foi recebido pelo CEO do clube, André Rocha, e conheceu toda a estrutura do local.

Jogador de futebol em uniforme azul dribla bola entre bonecos de treino, enquanto mascote de touro vermelho e branco o observa e aponta, em campo gramado com traves ao fundo
Yuki Tsunoda no CT do Bragantino (Fabio Piva/Red Bull Content Pool)

Tsunoda sabe muito bem o que é a pressão de correr em casa. Já foram quatro edições do GP do Japão, a mais importante delas no ano passado, na estreia como piloto da Red Bull Racing. O episódio é exatamente o mesmo que será vivenciado por Rafael Câmara, estrear justamente em casa.

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“Sei o tamanho da pressão. Mesmo depois de quatro anos pilotando, a carga de pressão que senti foi enorme. Então, para Câmara, vai ser uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, a única coisa que dá para fazer é aproveitar. Ser um piloto de Fórmula 1 é algo que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar. Então é só curtir”, aconselhou o japonês, no grid desde 2021.

O brasileiro Gabriel Bortoleto se prepara para a segunda experiência correndo pela Fórmula 1 em Interlagos. Na atual temporada, o piloto da Audi está um ponto à frente do companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg (14 pontos contra 13), por conta da pontuação conquistada no último GP no México com a oitava posição. Tsunoda aproveitou para elogiar o desempenho de Bortoleto.

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“Mais uma vez, o Gabriel está fazendo um trabalho muito bom. Eu conheço ele, corremos juntos no ano passado e sei o ótimo trabalho que ele vem fazendo naquele assento. É sempre bom ver o Brasil presente na Fórmula 1 com pilotos, é ótimo para o esporte. Ele é rápido, está indo muito bem” analisou.

Além de Bortoleto, o estreante Rafael Câmara competirá sua primeira prova de F1 em Interlagos. O piloto de 21 anos correrá pela Audi, na vaga de Esteban Ocon. A partir de 2027, o atual líder da F2 assumirá o posto na categoria principal oficialmente.

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Grande diferencial dos brasileiros em qualquer esporte, a paixão da torcida é destaque para Yuki Tsunoda: “Eu tenho certeza que Gabriel e Rafael terão um apoio gigantesco da torcida neste final de semana”.

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