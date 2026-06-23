A tragédia que levou à paralisação de França x Iraque na Copa do Mundo

O jogo da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 entre França e Iraque, realizado na última segunda-feira 22, precisou ser paralisado por mais de duas horas. Apesar da forte chuva que caía na Filadélfia, o principal motivo da interrupção foi o risco de descargas elétricas nas proximidades do estádio.

Primeiro confronto do torneio afetado pelo protocolo de tempestades adotado nos Estados Unidos, o episódio tem origem em uma tragédia que marcou o esporte americano há mais de uma década.

A regra foi criada após um acidente ocorrido em 2012 durante uma etapa da Nascar no circuito de Pocono Raceway, também no estado da Pensilvânia. Naquele ano, a corrida Pennsylvania 400 foi interrompida por causa da chuva. Enquanto parte do público deixava as arquibancadas e circulava pelas áreas externas do autódromo, um raio atingiu o estacionamento.

O torcedor Brian Zimmerman morreu após ser atingido pela descarga elétrica, e outras nove pessoas ficaram feridas. O episódio provocou uma revisão dos protocolos de segurança adotados em eventos esportivos ao ar livre nos Estados Unidos, especialmente em situações envolvendo tempestades e atividade elétrica.

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Desde então, os protocolos de segurança deixaram de depender apenas da avaliação visual de árbitros e organizadores e passaram a considerar dados meteorológicos em tempo real para definir quando uma competição deve ser interrompida.

Pelas regras adotadas no país, uma partida precisa ser paralisada quando uma descarga elétrica é detectada em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do estádio ou local da competição. A partir desse momento, inicia-se uma contagem de 30 minutos. Se um novo raio for registrado dentro desse intervalo, o cronômetro é reiniciado. Por isso, uma interrupção que inicialmente seria breve pode acabar se prolongando por horas, como aconteceu na partida entre França e Iraque.

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No caso do jogo no Lincoln Financial Field, a preocupação com as condições climáticas já existia antes mesmo de a bola rolar. Com a chuva ganhando força ainda no primeiro tempo, o árbitro canadense Drew Fischer decidiu encerrar a etapa inicial e o protocolo de segurança foi acionado.

Durante a paralisação, os telões orientaram os torcedores a deixarem áreas abertas e procurarem abrigo dentro do estádio. A interrupção durou 2 horas e 12 minutos, e a partida só foi retomada após os radares meteorológicos indicarem que não havia mais risco de descargas elétricas nas proximidades da arena.

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A França venceu o Iraque por 3 a 0.

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