A torcida inesperada pelo Brasil nos telejornais de Bangladesh

A seleção brasileira derrubou fronteiras geográficas nesta sexta-feira, 19. A mais de 15 mil quilômetros do Brasil, jornalistas de Bangladesh entraram no clima da Copa do Mundo e apresentaram telejornais usando a camisa da seleção antes da partida contra o Haiti. Um dos registros que circulam nas redes mostra uma âncora da Somoy TV sentada na bancada do telejornal, noticiando assuntos de Bangladesh e do mundo, vestida com a amarelinha. A mesma emissora também exibiu um repórter nos Estados Unidos, onde cobre a Copa, usando a camisa do Brasil enquanto falava sobre a preparação da seleção para enfrentar os haitianos.

A paixão não ficou restrita ao estúdio. A Somoy TV também foi às ruas em Bangladesh e mostrou torcedores locais vestidos de verde e amarelo. O país não está na Copa do Mundo e tem o críquete como esporte mais popular, mas costuma chamar atenção nas redes pela torcida intensa por Brasil e Argentina em tempos de Mundial.

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