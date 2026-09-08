A tática de Alcaraz para ‘preservar mamilos’ em meio ao calor no US Open
Espanhol venceu a terceira rodada nesta sexta-feira, 4
Carlos Alcaraz venceu a terceira rodada do US Open nesta sexta-feira, 4, com um traje diferente das duas partidas anteriores. O espanhol adotou uma camiseta branca justa por baixo do kit oficial, mesmo em meio ao calor de Nova York. Em entrevista coletiva após a vitória, ele explicou que o motivo tem a ver com a repercussão causada pela exposição do seu corpo. “Vi meus mamilos em excesso ultimamente. Senti que poderia esconder isso pelo menos por um jogo”, disse.
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