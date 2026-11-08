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Esporte

À sombra do pai, Cristiano Ronaldo Jr. inicia trajetória na Seleção Portuguesa

Filho de Cristiano Ronaldo foi convocado para partidas sub-17

Por Flávio Monteiro 8 nov 2026, 13h00
Jovem jogador de futebol com cabelo encaracolado, vestindo camisa vermelha de Portugal com número 23 e calção verde, correndo em campo gramado sob luz solar
Cristiano Ronaldo Jr. (Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Jr. recebeu sua primeira convocação para a seleção portuguesa sub-17 na última segunda-feira, 2. Aos 16 anos, o filho de Cristiano Ronaldo atua como atacante nas categorias de base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e, desde sempre, foi envolto em expectativas acerca de um possível futuro no futebol — sobretudo aquelas vindas do pai.

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“Obviamente, eu adoraria que Cristiano Junior se tornasse um jogador e um jogador de alto nível como o pai dele”, afirmou o lendário atacante português em 2016, quando o pequeno ainda tinha 6 anos de idade. Esse desejo foi se concretizando ao longo do tempo, com o garoto integrando as categorias de base de clubes pelos quais o pai atuava, como Juventus e Manchester United, até desembarcar em território saudita.

Apesar da pressão, o garoto parece ter potencial. Ele foi convocado anteriormente para as equipes de base de Portugal nas categorias sub-15 e sub-16 e já chegou a despertar o interesse de outros clubes. O The Athletic afirma que ele fez treinamentos com a equipe sub-16 do Real Madrid, e o próprio Al-Nassr estuda uma possível promoção de Cristiano Jr. para a equipe principal em 2027, de modo a permitir que ele jogue ao lado do pai.

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Receita da água fria

Embora reconheça o potencial do filho, definindo-o como rápido e bom driblador, Cristiano não esconde seu aborrecimento com comportamentos comuns entre jovens, chegando a externalizar publicamente isso em declarações anteriores. “Vamos ver se vai ser grande jogador. Ainda não é. Ele às vezes bebe refrigerante e come batatas fritas, e sabe que eu fico irritado. Digo a ele às vezes que depois da esteira deve mergulhar em água fria, para recuperar, e ele diz: ‘Pai, mas está tão frio…'”, afirmou o jogador, em 2020.

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Informações da imprensa portuguesa também apontam que o craque tem se esforçado para promover um bom desenvolvimento da carreira do filho e se irrita quando isso não acontece. Vítor Pinto, subdiretor do jornal Record, chegou a afirmar na televisão portuguesa que uma das razões para a crise entre Ronaldo e a Federação Portuguesa de Futebol, ocorrida há algumas semanas, foi a falta de convocação do jovem para a seleção sub-17.

“Há um motivo também que magoou o Cristiano Ronaldo, creio que não tenha a ver com a saída da seleção, mas, neste momento, tudo se soma: o Cristiano Ronaldo estava chateado que o Cristianinho não foi convocado para a seleção sub-17 (…) Não sei quais ilações se podem tirar disso”, disse Pinto.

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Seja como for, Cristiano parece ter conseguido que seu desejo fosse atendido, embora seja problemático afirmar que o jovem só foi convocado por influência do pai. Em suas últimas partidas pela seleção sub-16, Cristiano Jr. teve um bom desempenho, com seis gols em nove jogos, e agora fica disponível para as partidas classificatórias para o Campeonato Europeu sub-17.

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