🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

A seleção que mais ganhou seguidores na Copa, mesmo já eliminada

Levantamento mostra ranking dos times que mais cresceram no Instagram

Por Giovanna Fraguito 12 jul 2026, 18h00
Dois jogadores de futebol, um com camisa amarela e outro com camisa vermelha, estão em campo com as mãos na cintura, olhando para frente. O jogador de camisa amarela tem cabelo escuro e barba, enquanto o de camisa vermelha tem cabelo loiro comprido. Ao fundo, um goleiro de roxo e torcedores nas arquibancadas
Erling Haaland em Brasil x Noruega na Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
Continua após publicidade
A seleção que mais ganhou seguidores na Copa, mesmo já eliminada Priorizar nos meus resultados Google

A seleção brasileira ocupa o primeiro lugar entre as equipes nacionais que mais ganharam seguidores no Instagram desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho. Em 30 dias de competição, o perfil do Brasil conquistou 5 milhões de novos fãs e saltou de 22,1 milhões para 27,1 milhões, consolidando-se como a seleção mais seguida da plataforma. O crescimento foi mais que o dobro do registrado por Portugal, segundo colocado no levantamento. Impulsionado pela popularidade de Cristiano Ronaldo, que soma 675 milhões de seguidores, o perfil português ganhou 2,7 milhões de fãs e chegou a 25,2 milhões. O atacante, sozinho, conquistou 9,2 milhões de novos seguidores no período.

No caso brasileiro, jogadores de diferentes gerações ajudaram a ampliar o alcance digital da equipe. Neymar ganhou 6,5 milhões de seguidores desde o começo do Mundial, enquanto Endrick conquistou 5,2 milhões e Vini Jr., outros 2,7 milhões. A ascensão do perfil começou ainda em 2025, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trocou o nome da conta de @cbf_futebol para @brasil. A mudança teve como objetivo tornar a seleção mais facilmente reconhecida por torcedores estrangeiros e ampliar as oportunidades comerciais da marca fora do país.

“A troca do nome do perfil foi apenas o primeiro passo em um processo de internacionalização muito mais amplo. Mudar o @ facilita o reconhecimento fora do Brasil, mas não gera tração por si só. É preciso sustentar o movimento com campanhas consistentes, produção de conteúdo em diferentes idiomas, parcerias regionais e narrativas que conectem emocionalmente com novos públicos”, afirmou Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios da agência End to End.

A Inglaterra adotou uma estratégia semelhante ao passar a usar @england, perfil que atualmente reúne 13,2 milhões de seguidores. Já outras campeãs mundiais mantêm nomes ligados às respectivas federações, como a Argentina, com @afaseleccion, e a Alemanha, com @dfb_team. “A seleção mais famosa do mundo, dona da camisa amarela que se confunde com a própria história do futebol, sempre foi um símbolo global, mas por muito tempo deixou de ser tratada como um produto global”, disse Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM. “Esse passo da CBF foi fundamental para reposicionar essa marca icônica à altura de sua relevância mundial.”

Siga

Seleções que mais ganharam seguidores desde o início da Copa:

Continua após a publicidade

Brasil (@brasil) — 5 milhões
Portugal (@portugal) — 2,7 milhões
México (@miseleccionmx) — 2,5 milhões
Argentina (@afaseleccion) — 2 milhões

Continua após a publicidade

Egito (@egyptnt) — 1,5 milhão
França (@equipedefrance) — 1,4 milhão
Marrocos (@equipedumaroc) — 1,2 milhão
Inglaterra (@england) — 750 mil
Noruega (@herrelandslaget) — 720 mil

Continua após a publicidade

Japão (@japanfootballassociation) — 700 mil

Seleções com mais seguidores no Instagram:

Brasil (@brasil) — 27,1 milhões

Continua após a publicidade

Portugal (@portugal) — 25,2 milhões
França (@equipedefrance) — 18,6 milhões
Argentina (@afaseleccion) — 16,8 milhões
Inglaterra (@england) — 13,2 milhões
México (@miseleccionmx) — 10,4 milhões

Continua após a publicidade

Marrocos (@equipedumaroc) — 8,4 milhões
Espanha (@sefutbol) — 8 milhões
Alemanha (@dfb_team) — 7,6 milhões
Colômbia (@fcfseleccioncol) — 6 milhões

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Redes Sociais
seleção brasileira
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).