A seleção que mais ganhou seguidores na Copa, mesmo já eliminada

A seleção brasileira ocupa o primeiro lugar entre as equipes nacionais que mais ganharam seguidores no Instagram desde o início da Copa do Mundo, em 11 de junho. Em 30 dias de competição, o perfil do Brasil conquistou 5 milhões de novos fãs e saltou de 22,1 milhões para 27,1 milhões, consolidando-se como a seleção mais seguida da plataforma. O crescimento foi mais que o dobro do registrado por Portugal, segundo colocado no levantamento. Impulsionado pela popularidade de Cristiano Ronaldo, que soma 675 milhões de seguidores, o perfil português ganhou 2,7 milhões de fãs e chegou a 25,2 milhões. O atacante, sozinho, conquistou 9,2 milhões de novos seguidores no período.

No caso brasileiro, jogadores de diferentes gerações ajudaram a ampliar o alcance digital da equipe. Neymar ganhou 6,5 milhões de seguidores desde o começo do Mundial, enquanto Endrick conquistou 5,2 milhões e Vini Jr., outros 2,7 milhões. A ascensão do perfil começou ainda em 2025, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trocou o nome da conta de @cbf_futebol para @brasil. A mudança teve como objetivo tornar a seleção mais facilmente reconhecida por torcedores estrangeiros e ampliar as oportunidades comerciais da marca fora do país.

“A troca do nome do perfil foi apenas o primeiro passo em um processo de internacionalização muito mais amplo. Mudar o @ facilita o reconhecimento fora do Brasil, mas não gera tração por si só. É preciso sustentar o movimento com campanhas consistentes, produção de conteúdo em diferentes idiomas, parcerias regionais e narrativas que conectem emocionalmente com novos públicos”, afirmou Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios da agência End to End.

A Inglaterra adotou uma estratégia semelhante ao passar a usar @england, perfil que atualmente reúne 13,2 milhões de seguidores. Já outras campeãs mundiais mantêm nomes ligados às respectivas federações, como a Argentina, com @afaseleccion, e a Alemanha, com @dfb_team. “A seleção mais famosa do mundo, dona da camisa amarela que se confunde com a própria história do futebol, sempre foi um símbolo global, mas por muito tempo deixou de ser tratada como um produto global”, disse Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM. “Esse passo da CBF foi fundamental para reposicionar essa marca icônica à altura de sua relevância mundial.”

Seleções que mais ganharam seguidores desde o início da Copa:

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Brasil (@brasil) — 5 milhões

Portugal (@portugal) — 2,7 milhões

México (@miseleccionmx) — 2,5 milhões

Argentina (@afaseleccion) — 2 milhões

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Egito (@egyptnt) — 1,5 milhão

França (@equipedefrance) — 1,4 milhão

Marrocos (@equipedumaroc) — 1,2 milhão

Inglaterra (@england) — 750 mil

Noruega (@herrelandslaget) — 720 mil

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Japão (@japanfootballassociation) — 700 mil

Seleções com mais seguidores no Instagram:

Brasil (@brasil) — 27,1 milhões

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Portugal (@portugal) — 25,2 milhões

França (@equipedefrance) — 18,6 milhões

Argentina (@afaseleccion) — 16,8 milhões

Inglaterra (@england) — 13,2 milhões

México (@miseleccionmx) — 10,4 milhões

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Marrocos (@equipedumaroc) — 8,4 milhões

Espanha (@sefutbol) — 8 milhões

Alemanha (@dfb_team) — 7,6 milhões

Colômbia (@fcfseleccioncol) — 6 milhões

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