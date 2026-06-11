A rotina da irmã de Cristiano Ronaldo no Brasil durante Copa do Mundo

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, vive atualmente em Gramado, na Serra Gaúcha, com o marido, Alexandre Bertolucci Júnior, e os filhos. A portuguesa conheceu a cidade em 2017, terra natal do companheiro, e desde então estreitou os laços com o Rio Grande do Sul.

A família Aveiro já teve um restaurante no município, o Casa Aveiro by Dolores, inaugurado em 2018 e dedicado à culinária portuguesa. O negócio foi encerrado, mas a ligação com Gramado continuou. Em janeiro deste ano, Katia e o marido anunciaram um novo empreendimento na cidade: o Residencial Flag, prédio de luxo com unidades a partir de 2,3 milhões de reais e entrega prevista para 2028.

Além de empresária, Katia é influenciadora, cantora e dona de uma marca de roupas e acessórios. Nas redes sociais, ela também tem comentado a preparação para viajar aos Estados Unidos e acompanhar o que deve ser a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. “O meu foco é a última dança”, disse ela, ao falar sobre a expectativa para ver o irmão em campo.

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