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Esporte

A resposta de Sabalenka às críticas ao seu uniforme transparente no US Open

Líder do ranking da WTA disse que adorou o kit ‘divertido’ e ‘ousado’ inspirado no basquete de Nova York

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h44
Tenista feminina com cabelo preso, usando um vestido de rede preto sobre um top vermelho, segurando uma raquete verde com as duas mãos, em quadra com fundo azul escuro e letras brancas desfocadas
Aryna Sabalenka disputa de duplas mistas no US Open 2026 (Robert Prange/Getty Images)
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A tenista Aryna Sabalenka rebateu críticas ao seu uniforme no US Open. A líder do ranking da WTA elogiou o conjunto inspirado no basquete de Nova York e demonstrou sua honestidade característica a quem não gostou da sua roupa: “Quem se importa com essas pessoas.”

Sabalenka estreou o uniforme com shorts e top laranja neon e uma blusa transparente por cima na competição de duplas mistas que disputou com o sérvio Novak Djokovic na última terça, 25. A dupla caiu na primeira rodada, derrotados por Henry Patten e Katerina Siniakova. 

Em entrevista coletiva, no sábado, 29, a tenista bielorrussa falou sobre o seu uniforme:

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“Eu adoro. Esse ano foi super especial com a Nike, [os uniformes] estavam sempre relacionados a outros esportes. Surfe no Australian Open, ballet para Roland Garros, cricket para Wimbledon e agora basquete porque estamos em Nova York, outro conjunto perfeito. Eu amo basicamente tudo do meu uniforme, amo que é diferente, é ousado.”

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Rebatendo às críticas, a número 1 do mundo disse: “É engraçado para mim, porque quando a Nike fazia uniformes simples e básicos, reclamavam. Quando a Nike faz uniformes legais e divertidos, tentam voltar e sempre reclamam. Então quem se importa com essas pessoas, certo? Tudo que importa para mim é que eu amo. É super divertido e é muito legal para fotos.”

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Disputa de simples

Além da disputa nas duplas mistas, Sabalenka entra em quadra, com seu uniforme transparente, no torneio de simples como cabeça de chave número 1 e atual campeã. Defendendo 2.000 pontos pelo título no ano passado, a tenista pode perder a primeira colocação do ranking para a cazaque Elena Rybakina.

Na primeira rodada, Sabalenka enfrenta a colombiana Camila Osorio. O jogo está programado para esta segunda, 31, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Arthur Ashe, em Nova York, nos Estados Unidos. A partida tem transmissão no Brasil pela ESPN e Disney+.

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