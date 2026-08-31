A resposta de Sabalenka às críticas ao seu uniforme transparente no US Open

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Aryna Sabalenka, líder do ranking da WTA, defendeu seu polêmico uniforme no US Open, inspirado no basquete de Nova York. Ela rebateu críticas com a frase “Quem se importa com essas pessoas” e expressou seu apreço pela ousadia da Nike. Sabalenka também se prepara para defender seu título no torneio de simples.

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A tenista Aryna Sabalenka rebateu críticas ao seu uniforme no US Open. A líder do ranking da WTA elogiou o conjunto inspirado no basquete de Nova York e demonstrou sua honestidade característica a quem não gostou da sua roupa: “Quem se importa com essas pessoas.”

Sabalenka estreou o uniforme com shorts e top laranja neon e uma blusa transparente por cima na competição de duplas mistas que disputou com o sérvio Novak Djokovic na última terça, 25. A dupla caiu na primeira rodada, derrotados por Henry Patten e Katerina Siniakova.

Em entrevista coletiva, no sábado, 29, a tenista bielorrussa falou sobre o seu uniforme:

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“Eu adoro. Esse ano foi super especial com a Nike, [os uniformes] estavam sempre relacionados a outros esportes. Surfe no Australian Open, ballet para Roland Garros, cricket para Wimbledon e agora basquete porque estamos em Nova York, outro conjunto perfeito. Eu amo basicamente tudo do meu uniforme, amo que é diferente, é ousado.”

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Rebatendo às críticas, a número 1 do mundo disse: “É engraçado para mim, porque quando a Nike fazia uniformes simples e básicos, reclamavam. Quando a Nike faz uniformes legais e divertidos, tentam voltar e sempre reclamam. Então quem se importa com essas pessoas, certo? Tudo que importa para mim é que eu amo. É super divertido e é muito legal para fotos.”

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Disputa de simples

Além da disputa nas duplas mistas, Sabalenka entra em quadra, com seu uniforme transparente, no torneio de simples como cabeça de chave número 1 e atual campeã. Defendendo 2.000 pontos pelo título no ano passado, a tenista pode perder a primeira colocação do ranking para a cazaque Elena Rybakina.

Na primeira rodada, Sabalenka enfrenta a colombiana Camila Osorio. O jogo está programado para esta segunda, 31, às 12h30 (horário de Brasília), no estádio Arthur Ashe, em Nova York, nos Estados Unidos. A partida tem transmissão no Brasil pela ESPN e Disney+.