A resposta de Alejandro Mancuso à investigação por venda de licenças falsas de treinador

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Alejandro Mancuso se defende das acusações de venda de licenças falsas de treinador. O ex-jogador afirma que sua intenção era apenas “facilitar contatos” e encaminhar solicitações. A reportagem do UOL indica que grandes nomes do futebol brasileiro e sul-americano teriam comprado os diplomas. A equipe jurídica de Mancuso examina o caso.

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O ex-jogador Alejandro Mancuso respondeu às acusações de venda de licenças falsas de treinador. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 13, o argentino afirmou que sua “intenção nunca foi prejudicar ninguém”, mas “facilitar os contatos e encaminhar as solicitações que chegavam até mim”. O ex-Flamengo e auxiliar técnico de Maradona teria vendido certificados falsos da Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) para jogadores em atividade e aposentados, segundo reportagem de Joanna de Assis do UOL.

Entre os compradores estavam Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic e Paulinho. Eles precisavam pagar 100. 000 reais e, em no máximo dez dias, recebiam licenças da entidade argentina, que os habilitava a treinar qualquer time no mundo. Atual técnico do Joinville, Diego Souza, ex-Grêmio, teve o registro de técnico suspenso pela CBF depois de ter utilizado a licença falsificada.

A assessoria de imprensa de Mancuso afirma que, “com mais de 30 anos de atuação no futebol”, o ex-jogador “desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de treinadores”. No entanto, assim como na reportagem, reforça que não ocupa cargo de direção na ATFA.

Confira o comunicado na íntegra:

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“Alejandro Mancuso se posiciona sobre investigação envolvendo licenças de treinador

Diante da repercussão das reportagens sobre a obtenção de licenças de treinador na Argentina, o ex-jogador e treinador Alejandro Víctor Mancuso apresenta seu posicionamento e manifesta preocupação com os efeitos das informações divulgadas sobre sua trajetória profissional.

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Com mais de 30 anos de atuação no futebol, Mancuso afirma que, além de seu trabalho como comentarista esportivo, desenvolve atividades independentes de intermediação, incluindo contatos entre profissionais do futebol e instituições ligadas à formação de treinadores.

‘Minha intenção nunca foi prejudicar ninguém. Ao longo desses anos, procurei facilitar os contatos e encaminhar as solicitações que chegavam até mim’, declara.

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Mancuso esclarece que não ocupa cargo de direção nem possui autorização institucional para representar a Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA).

Sobre os questionamentos envolvendo a documentação e as transações financeiras mencionadas nas reportagens, sua equipe jurídica está examinando as informações e os registros pertinentes para esclarecer as circunstâncias de cada situação.

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O ex-jogador também manifesta disponibilidade para colaborar com os interessados no encaminhamento de documentos às instituições competentes, visando à verificação de sua origem e regularidade, sem antecipar conclusões sobre os certificados questionados.

‘Tenho uma história construída dentro do futebol e considero fundamental que todos esses fatos sejam esclarecidos de maneira responsável’, afirma Mancuso.

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A equipe jurídica de Mancuso avalia as medidas cabíveis diante de informações que possam ser demonstradas como incorretas. ”