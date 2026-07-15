A repercussão negativa das férias de Vini Jr em iate com Virginia

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Vini Jr. e Virginia Fonseca geram polêmica em Ibiza. O jornal The Sun critica o jogador do Real Madrid por férias em superiate de luxo após eliminação do Brasil na Copa, chamando seu comportamento de “tapa na cara”. A influenciadora também é mencionada em meio à repercussão negativa e ao alto custo do iate.

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As férias de Vini Jr. em Ibiza, na Espanha, ao lado de Virginia Fonseca ganharam repercussão internacional. O tabloide britânico The Sun criticou a postura do atacante do Real Madrid por aparecer em um superiate de luxo poucos dias depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Na publicação, o jornal afirmou que uma fonte próxima ao jogador disse que seu comportamento “é como um tapa na cara de todos os brasileiros e de todos os torcedores da seleção”. O veículo também destacou a atuação do atleta em campo: “O Vini deveria ser a superestrela, aquele que assume a responsabilidade. Em vez disso, ele passou a bola para o Bruno [Guimarães]”.

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Ainda no texto, o jornal exibiu a foto de Vini Jr. ao lado da influenciadora, lembrando que os dois mantêm uma relacionamento “intermitente” nos últimos meses, e ressaltou que Virginia foi amplamente criticada por suas habilidades como apresentadora em uma emissora brasileira. No início do Mundial, a influenciadora atuou brevemente como correspondente do Domingão com Huck, da TV Globo.

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Segundo o The Sun, o aluguel do superiate utilizado durante a viagem custa cerca de 1 milhão de libras, aproximadamente 6,8 milhões de reais na cotação atual. Nas redes sociais, a viagem do casal já vinha sendo alvo de críticas desde a divulgação das imagens.

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