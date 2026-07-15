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Esporte

A repercussão negativa das férias de Vini Jr em iate com Virginia

Postura do jogador foi criticada após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 11h06 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h16
Uma mulher loira de biquíni vermelho e um homem negro de cabelo crespo sentados em um barco, com o mar azul ao fundo
Vini Jr. e Virginia em iate (Instagram/Reprodução)
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A repercussão negativa das férias de Vini Jr em iate com Virginia Priorizar nos meus resultados Google

As férias de Vini Jr. em Ibiza, na Espanha, ao lado de Virginia Fonseca ganharam repercussão internacional. O tabloide britânico The Sun criticou a postura do atacante do Real Madrid por aparecer em um superiate de luxo poucos dias depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Na publicação, o jornal afirmou que uma fonte próxima ao jogador disse que seu comportamento “é como um tapa na cara de todos os brasileiros e de todos os torcedores da seleção”. O veículo também destacou a atuação do atleta em campo: “O Vini deveria ser a superestrela, aquele que assume a responsabilidade. Em vez disso, ele passou a bola para o Bruno [Guimarães]”.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Ainda no texto, o jornal exibiu a foto de Vini Jr. ao lado da influenciadora, lembrando que os dois mantêm uma relacionamento “intermitente” nos últimos meses, e ressaltou que Virginia foi amplamente criticada por suas habilidades como apresentadora em uma emissora brasileira. No início do Mundial, a influenciadora atuou brevemente como correspondente do Domingão com Huck, da TV Globo.

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Segundo o The Sun, o aluguel do superiate utilizado durante a viagem custa cerca de 1 milhão de libras, aproximadamente 6,8 milhões de reais na cotação atual. Nas redes sociais, a viagem do casal já vinha sendo alvo de críticas desde a divulgação das imagens.

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