A repercussão internacional do choro de Vini Jr. antes de jogo contra o Japão

O momento de emoção de Vini Jr. durante uma entrevista a Luciano Huck ganhou destaque fora do Brasil. Um dia antes do confronto da seleção brasileira contra o Japão pela Copa do Mundo, veículos internacionais repercutiram o choro do atacante ao receber uma mensagem da avó Nilza.

Durante a conversa no Domingão com Huck, o jogador do Real Madrid se emocionou ao lembrar da infância em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e da trajetória até chegar ao Mundial. O relato familiar fez o camisa 7 não conseguir conter as lágrimas.

“É uma pessoa muito especial porque meu pai sempre morou longe, então sempre tive minha mãe e meus irmãos com minha avó. A casa era pequena, então dormi junto com ela vários dias. Fico sem palavras, ela marcou minha vida. Sei que há o momento das pessoas partirem, então aproveito cada momento com ela. Eles fizeram de tudo para viver meu sonho. Vê-la feliz não tem preço”, desabafou.

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Na Espanha, o Marca repercutiu a cena e destacou a reação de Vini como um momento de emoção antes da fase decisiva da competição. O As também deu destaque ao episódio e afirmou que o brasileiro “desabou a chorar em plena entrevista”, ressaltando que a cena aconteceu às vésperas da estreia do Brasil no mata-mata contra o Japão.

Na Argentina, o Olé também publicou o vídeo do atacante emocionado ao falar sobre a avó e destacou o lado pessoal do jogador em meio ao protagonismo que Vini Jr. tem no torneio.

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