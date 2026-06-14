A repercussão internacional da estreia do Brasil na Copa do Mundo

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos terminou em um frustrante empate de 1 a 1, gerando dúvidas sobre o favoritismo da seleção. Apesar do gol de Vini Jr., que se destacou, a imprensa internacional criticou o desempenho brasileiro, elogiando a organização marroquina e apontando falhas táticas.

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A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos neste sábado, 13, passou longe de deslumbrar a torcida e a imprensa internacional. O empate em 1 a 1 aumentou as dúvidas sobre o favoritismo e as chances da seleção pentacampeã no torneio nas manchetes mundo afora.

Marrocos começou melhor na partida. Com um passe de Brahim Díaz entre os zagueiros brasileiros, Saibari marcou um gol de cavadinha por cima de Alisson aos 21 minutos. A seleção brasileira contou com o brilhantismo de Vini Jr. para empatar em 1 a 1 após jogada pela esquerda e um chute para encobrir o goleiro adversário. No segundo tempo, o Brasil esboçou mais intensidade diante dos marroquinos mais cansados, mas não aproveitou as chances para virar a partida.

O The Athletic, braço esportivo do New York Times, avaliou com pé atrás a melhora da seleção: “Brasil foi melhor no segundo tempo, mas apenas da mesma forma que bater o dedo do pé na quina da mesa é melhor do que levar um soco na cara. A expressão furiosa de Ancelotti após o apito final disse tudo.

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Eleito o melhor da partida, o atacante Vinicius Jr., “salvou a estreia do Brasil com um lance de genialidade” para o jornal espanhol Marca. Apesar da atuação do jogador do Real Madrid, o jornalista Eduardo Burgos descreveu a pentacampeã como “um canário com uma asa quebrada” e destacou que “a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães sucumbiu à superioridade numérica de Ouhabi no meio-campo”.

O francês L’Equipe também pontuou “as dificuldades para se destacar” de Casemiro, diante do jovem Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, que “brilhou em sua estreia no torneio”.

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O argentino Olé descreveu o Marrocos como o “mais brasileiro dos africanos”, com jogadas dignas do futebol pentacampeão, mas que foram exibidas pelo lado marroquino.

“No manual de como recuar mal e defender ainda pior, este estreante brasileiro pediu para escrever o prólogo. Os marroquinos foram pacientes o suficiente. Brahim foi paciente o suficiente para não se precipitar. Se você quer lançar um contra-ataque letal, precisa pensar, e os jogadores verdadeiramente geniais pensam. Uma assistência sublime e a finalização de Saibari foram uma homenagem à história do futebol… brasileiro . Um verdadeiro showman”, escreveu Diego Macias.

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Para o outro jornal hermano, La Nación, o empate em 1 a 1 garantiu que ambas as seleções saíssem “ilesas” do confronto. O jogo é o único da fase de grupo entre duas seleções no top 10 do ranking mundial: na última atualização, o Brasil aparece em 6º, seguido pelo Marrocos em um inédito 7º lugar.