🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

A repercussão internacional da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Empate em 1 a 1 não impressionou e aumentou dúvidas sobre as chances de título da pentacampeã

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 18h07
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa vermelha e calção verde, tenta tomar a bola do outro, de camisa amarela e calção azul, que está agachado com a bola entre as pernas. O fundo é um estádio com placas de publicidade.
Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
Continua após publicidade
A repercussão internacional da estreia do Brasil na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos neste sábado, 13, passou longe de deslumbrar a torcida e a imprensa internacional. O empate em 1 a 1 aumentou as dúvidas sobre o favoritismo e as chances da seleção pentacampeã no torneio nas manchetes mundo afora.

Marrocos começou melhor na partida. Com um passe de Brahim Díaz entre os zagueiros brasileiros, Saibari marcou um gol de cavadinha por cima de Alisson aos 21 minutos. A seleção brasileira contou com o brilhantismo de Vini Jr. para empatar em 1 a 1 após jogada pela esquerda e um chute para encobrir o goleiro adversário. No segundo tempo, o Brasil esboçou mais intensidade diante dos marroquinos mais cansados, mas não aproveitou as chances para virar a partida.

O The Athletic, braço esportivo do New York Times, avaliou com pé atrás a melhora da seleção: “Brasil foi melhor no segundo tempo, mas apenas da mesma forma que bater o dedo do pé na quina da mesa é melhor do que levar um soco na cara. A expressão furiosa de Ancelotti após o apito final disse tudo. 

Siga
Continua após a publicidade

Eleito o melhor da partida, o atacante Vinicius Jr., “salvou a estreia do Brasil com um lance de genialidade” para o jornal espanhol Marca. Apesar da atuação do jogador do Real Madrid, o jornalista Eduardo Burgos descreveu a pentacampeã como “um canário com uma asa quebrada” e destacou que “a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães sucumbiu à superioridade numérica de Ouhabi no meio-campo”.

O francês L’Equipe também pontuou “as dificuldades para se destacar” de Casemiro, diante do jovem Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, que “brilhou em sua estreia no torneio”.

Continua após a publicidade

O argentino Olé descreveu o Marrocos como o “mais brasileiro dos africanos”, com jogadas dignas do futebol pentacampeão, mas que foram exibidas pelo lado marroquino. 

“No manual de como recuar mal e defender ainda pior, este estreante brasileiro pediu para escrever o prólogo. Os marroquinos foram pacientes o suficiente. Brahim foi paciente o suficiente para não se precipitar. Se você quer lançar um contra-ataque letal, precisa pensar, e os jogadores verdadeiramente geniais pensam. Uma assistência sublime e a finalização de Saibari foram uma homenagem à história do futebol… brasileiro . Um verdadeiro showman”, escreveu Diego Macias.

Continua após a publicidade

Para o outro jornal hermano, La Nación, o empate em 1 a 1 garantiu que ambas as seleções saíssem “ilesas” do confronto. O jogo é o único da fase de grupo entre duas seleções no top 10 do ranking mundial: na última atualização, o Brasil aparece em 6º, seguido pelo Marrocos em um inédito 7º lugar.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Imprensa
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol do Marrocos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).