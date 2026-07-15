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Esporte

A repercussão da imprensa mundial à desilusão da França na semifinal

‘Máquina francesa’ não foi párea para a classe espanhola e deu adeus ao 'sonho americano'

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 12h15 | Atualizado em 15 jul 2026, 12h15
Jogador de futebol Kylian Mbappé, com camisa azul da França número 10 levantada, shorts brancos e meias vermelhas, em campo molhado por jatos de água, olhando para a direita com expressão séria
Kylian Mbappé na semifinal da Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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A repercussão da imprensa mundial à desilusão da França na semifinal Priorizar nos meus resultados Google

A derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo nesta terça, 14, repercutiu na imprensa internacional com tom de surpresa e desilusão diante da atuação e queda dos Bleus.

Os jornais franceses não esconderam a decepção depois de uma campanha até então perfeita que deu a seleção do país a condição de favorita pelo futebol que vinha jogando.

O principal jornal esportivo francês L’Équipe estampou na capa desta quarta, 15: “Estrela cadente”. Os jogadores foram “superados em todos os aspectos, incapazes de corresponder aos seus sonhos e à esperança que haviam semeado”, diz a reportagem. 

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O Le Parisien escreveu: “Caíram do alto” para descrever a quebra de expectativa pela derrota. L’Yonne-Républicaine e Ouest France estamparam: “O fim do sonho americano”

O jornal alemão Bild seguiu o tom: “França em estado de choque”. O italiano Tuttosport apostou em “Lágrimas azuis” em sua cobertura.

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O argentino Olé descreveu assim seu adversário na final da última Copa do Mundo e o novo algoz francês: “A Espanha parou a máquina da França: com classe de nível mundial avançou à final.” A Argentina pode enfrentar França ou Espanha, pois ainda joga a semifinal contra a Inglaterra nesta quarta, 15, contra a Inglaterra.

Os jornais ingleses, também de olho na sua própria semifinal e possível encontro com os espanhóis na decisão, elogiaram o jogo coletivo do time de De la Fuente. 

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A BBC escreveu: “Um time especial supera indivíduos brilhantes — como a Espanha, com um futebol envolvente, atropelou a França.”

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Para o The Guardian os espanhóis serão favoritos na decisão seja contra a Inglaterra ou Argentina, após a demonstração na semifinal: “Que isso sirva de lição para todos que tratavam a Espanha como azarões. Eles se deleitaram em provar o contrário, transformando a França em mera espectadora e, certamente, garantindo que ninguém cometerá o mesmo erro duas vezes.”

O The Athletic, braço esportivo do New York Times, deixou uma pulga atrás da orelha que os franceses descobriram da pior maneira possível: “A Espanha supera a França com classe e chega à final da Copa do Mundo; sempre foi seleção número 1?”

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