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Esporte

A repercussão da dança de jogadores da Bélgica em provocação a Trump

Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1 nesta segunda-feira, 6

Por Giovanna Fraguito 7 jul 2026, 12h58 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h25
Jogador de futebol negro, com barba, camisa azul clara e rosa, número 9, comemora um gol, braço direito levantado sobre a testa, sorrindo. Outro jogador branco, camisa igual, número 5, comemora ao fundo, braços erguidos. Torcida desfocada ao fundo
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Romelu Lukaku #9 of Belgium celebrates scoring his team's fourth goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. (Photo by Jamie Squire/Getty Images) (Jamie Squire/Getty Images)
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Após a vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 6, jogadores da Bélgica provocaram o presidente dos EUA. Na comemoração do quarto gol, marcado por Romelu Lukaku, alguns atletas imitaram a “dancinha” de Trump. O gesto aconteceu em meio à polêmica interferência do governante na suspensão da punição do atacante Folarin Balogun.

Na Bélgica, o jornal Circus Daily classificou a comemoração como “a cereja do bolo” de uma atuação impecável da Bélgica, afirmando que o gesto foi uma “alfinetada sutil” em Trump e serviu para colocar um ponto final na situação. Já o portal Het Laatste Nieuws (HLN) interpretou a comemoração como uma forma de revanche: “Isso, sim, é dar o troco. Fica a curiosidade para saber o que Trump vai pensar dessas imagens”. O jornal Voetbalkrant destacou a “celebração marcante” como uma “zombação a Trump”.

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Trump telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do cartão vermelho aplicado pelo brasileiro Raphael Claus. Pouco depois, o atacante dos EUA teve sua punição suspensa. 

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