A repercussão da dança de jogadores da Bélgica em provocação a Trump

Ler Resumo





Após goleada sobre os EUA, jogadores da Bélgica provocaram o presidente Trump com uma “dancinha” de comemoração. O gesto foi uma resposta à polêmica intervenção de Trump na suspensão da punição do atacante americano Balogun, gerando repercussão na mídia europeia.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após a vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 6, jogadores da Bélgica provocaram o presidente dos EUA. Na comemoração do quarto gol, marcado por Romelu Lukaku, alguns atletas imitaram a “dancinha” de Trump. O gesto aconteceu em meio à polêmica interferência do governante na suspensão da punição do atacante Folarin Balogun.

Na Bélgica, o jornal Circus Daily classificou a comemoração como “a cereja do bolo” de uma atuação impecável da Bélgica, afirmando que o gesto foi uma “alfinetada sutil” em Trump e serviu para colocar um ponto final na situação. Já o portal Het Laatste Nieuws (HLN) interpretou a comemoração como uma forma de revanche: “Isso, sim, é dar o troco. Fica a curiosidade para saber o que Trump vai pensar dessas imagens”. O jornal Voetbalkrant destacou a “celebração marcante” como uma “zombação a Trump”.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Trump telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do cartão vermelho aplicado pelo brasileiro Raphael Claus. Pouco depois, o atacante dos EUA teve sua punição suspensa.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente