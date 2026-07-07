A repercussão da dança de jogadores da Bélgica em provocação a Trump
Bélgica venceu os Estados Unidos por 4 a 1 nesta segunda-feira, 6
Após a vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 6, jogadores da Bélgica provocaram o presidente dos EUA. Na comemoração do quarto gol, marcado por Romelu Lukaku, alguns atletas imitaram a “dancinha” de Trump. O gesto aconteceu em meio à polêmica interferência do governante na suspensão da punição do atacante Folarin Balogun.
Na Bélgica, o jornal Circus Daily classificou a comemoração como “a cereja do bolo” de uma atuação impecável da Bélgica, afirmando que o gesto foi uma “alfinetada sutil” em Trump e serviu para colocar um ponto final na situação. Já o portal Het Laatste Nieuws (HLN) interpretou a comemoração como uma forma de revanche: “Isso, sim, é dar o troco. Fica a curiosidade para saber o que Trump vai pensar dessas imagens”. O jornal Voetbalkrant destacou a “celebração marcante” como uma “zombação a Trump”.
Trump telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão do cartão vermelho aplicado pelo brasileiro Raphael Claus. Pouco depois, o atacante dos EUA teve sua punição suspensa.
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