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Esporte

A reclamação formal da seleção da Noruega à Fifa por mudança urgente na Copa

'Precisamos estar juntos e atuar como uma unidade só', disse o técnico Ståle Solbakken

Por Tatiana Moura 8 jul 2026, 16h03 | Atualizado em 9 jul 2026, 14h01
Time de futebol masculino da Noruega posando para foto em campo de grama verde, com seis jogadores em pé e cinco agachados, todos vestindo uniformes vermelhos com detalhes em azul e branco, e um jogador segurando uma flâmula vermelha com a bandeira norueguesa
Seleção da Noruega na Copa do Mundo de 2026 (Justin Setterfield/Getty Images)
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O time da Noruega realizou uma reclamação formal à Fifa por conta do barulho ao lado do hotel onde estão hospedados, em Fort Lauderdale. A seleção joga contra a Inglaterra neste sábado, 11, em Miami, mas estavam na cidade próxima para treinos. Uma calçada de quatro quilômetros estava em obra, causando incômodo entre os atletas e comissão técnica.

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Em menos de três horas, eles foram transferidos para um outro hotel na região. A instituição pagou por 50 novos quartos de hotel, para a equipe e jogadores, porém a federação norueguesa arcou com os custos de upgrade exigido por alguns atletas. “A FIFA estava muito disposta a nos ajudar. O problema era o panorama geral: havia problemas pequenos demais em excesso. Não é que não se possa ficar lá, mas somos uma equipe; precisamos estar juntos e atuar como uma unidade só”, disse o técnico Ståle Solbakken.

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