A reclamação formal da seleção da Noruega à Fifa por mudança urgente na Copa

Ler Resumo





A seleção da Noruega realizou uma reclamação formal à Fifa devido ao barulho de obras próximo ao hotel em Fort Lauderdale. Em menos de três horas, a equipe foi transferida para outro local, com a Fifa arcando com os custos dos novos quartos. O técnico destacou a importância da união do time.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O time da Noruega realizou uma reclamação formal à Fifa por conta do barulho ao lado do hotel onde estão hospedados, em Fort Lauderdale. A seleção joga contra a Inglaterra neste sábado, 11, em Miami, mas estavam na cidade próxima para treinos. Uma calçada de quatro quilômetros estava em obra, causando incômodo entre os atletas e comissão técnica.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Em menos de três horas, eles foram transferidos para um outro hotel na região. A instituição pagou por 50 novos quartos de hotel, para a equipe e jogadores, porém a federação norueguesa arcou com os custos de upgrade exigido por alguns atletas. “A FIFA estava muito disposta a nos ajudar. O problema era o panorama geral: havia problemas pequenos demais em excesso. Não é que não se possa ficar lá, mas somos uma equipe; precisamos estar juntos e atuar como uma unidade só”, disse o técnico Ståle Solbakken.

Continua após a publicidade

Publicidade