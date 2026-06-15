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Esporte

Leitura labial revela reclamação de Endrick a Neymar na Copa

Atacante não entrou no jogo da seleção brasileira contra o Marrocos

Por Giovanna Fraguito 15 jun 2026, 13h16 | Atualizado em 15 jun 2026, 13h21
ORLANDO, FLORIDA - MARCH 31: Endrick of Brazil gestures during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. (Photo by Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Endrick -  (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
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A estreia do Brasil na Copa do Mundo gerou debate após o empate por 1 a 1 com o Marrocos, especialmente pela presença de Endrick no banco de reservas. Sem entrar em campo, o atacante não escondeu o incômodo por não poder ajudar a seleção. Em uma dublagem labial feita pela TV Globo, Endrick aparece ao lado de Neymar reclamando da situação. “Mas é isso, né. Uai, se eu pudesse, eu entrava”, disse ele.

A seleção brasileira volta a jogar na próxima sexta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada. O terceiro compromisso será diante da Escócia, no dia 24.

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