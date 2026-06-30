A reação do Secretário de Segurança Interna dos EUA à eliminação do Irã da Copa

No dia em que o técnico Carlo Ancelotti explicou que não comemorou efusivamente o gol de classificação do Brasil sobre o Japão em respeito à dor dos adversários, o secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, demonstrou como nem todos têm a elegância e esportividade esperada dos grandes líderes.

Durante um briefing de segurança da Copa, Mullin revelou, aos risos, que se regozijou com a eliminação da seleção do Irã na primeira fase da competição. “Estou apenas feliz que eles terminaram, e que não vão voltar. Fiquei tão feliz quando conseguimos cancelar os vistos deles e dissemos que podiam deixar o solo americano, que acho que até cantei uma música ou duas, ou talvez tenha dançado de felicidade”, disse.

A participação iraniana no torneio era incerta nos meses que antecederam o Mundial, depois que Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o país em fevereiro. Ainda assim, a seleção disputou a competição e chegou perto de avançar aos 16 avos de final. Um impedimento milimétrico, onde não mais que a ponta da chuteira do zagueiro Khalilzadeh estava à frente do defensor egípcio, anulou o gol de classificação do time aos 48 minutos do segundo tempo na última rodada da fase de grupos.

Ainda com chance de se classificar entre os oito melhores terceiros colocados, o Irã ainda passou o sábado tendo suas esperanças dilaceradas por uma vitória do Senegal por 5 a 0 sobre o Iraque, a República Democrática do Congo superar o Uzbequistão por 3 a 1 e, crueldade das crueldades, a Áustria empatar com a Argélia aos 51 minutos do segundo tempo. Foi o fim do sonho iraniano nesta Copa.

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A federação iraniana fez diversas reclamações sobre o tratamento recebido das autoridades americanas durante a passagem pelo torneio. O técnico Amir Ghalenoei chegou a dizer que sua equipe foi “a mais oprimida” da Copa. Na terça-feira, o Irã declarou que o tratamento recebido “minou o senso de justiça” da competição.

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O Irã transferiu sua base de treinamento para Tijuana, cidade mexicana na fronteira, em maio, depois de originalmente estar previsto para se instalar em Tucson, no Arizona. As três partidas da equipe foram disputadas nos Estados Unidos: as duas primeiras em Los Angeles e a última em Seattle.

Uma das reclamações do Irã durante o torneio foi a exigência das autoridades de que a delegação deixasse o país imediatamente após cada partida. Questionado sobre isso, Mullin respondeu: “Foi apenas um acordo que tínhamos, de simplesmente deixá-los ir. O jogo terminava, eles voltavam para o hotel, para a base deles, onde se sentem mais confortáveis. Foi um acordo que fechamos com a Fifa antes do início dos jogos”.

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Mullin ainda afirmou que “quase metade” da delegação iraniana fora dos jogadores tinha ligações diretas com o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC).

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Antes de voltar para casa, a seleção iraniana deixou um bilhete manuscrito endereçado ao povo do México, que dizia: “Vocês nos mostraram que sediar uma Copa do Mundo da Fifa é muito mais do que estádios e ingressos. Hospitalidade verdadeira é sobre respeito, humanidade e dignidade. Nunca esqueceremos a gentileza do povo de Tijuana. A partir de hoje, o México sempre será mais do que um país anfitrião para nós, será nosso segundo lar e nossa segunda seleção”.

“Deixamos esta Copa do Mundo com orgulho, mas também com uma pergunta fundamental: será que todas as seleções realmente competiram em condições iguais e sob os mesmos padrões profissionais? O que vivemos foi uma série de decisões, arranjos logísticos e circunstâncias que minaram o senso de justiça, uma impressão reforçada pelos acontecimentos da última rodada do nosso grupo”.

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