A reação de Neymar após criança ser hostilizada por ganhar sua camisa

Ao término do jogo entre Corinthians e Santos neste domingo, 30, Neymar presenteou um garoto de 8 anos com a camisa que usou em campo. O menino era corintiano, mas chamou a atenção do craque, de quem se disse admirador.

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A torcida do Corinthians, revoltada com a derrota por 1 x 0, começou a hostilizar o menino e sua família. Torcedores começaram a gritar e a xingar o garoto no estádio, que precisou ser escoltado por seguranças para fora da Neo Química Arena, em São Paulo. Ao saírem, os pais e o menino posaram para fotos com a camisa do Neymar. O garoto posou para fotos segurando a camisa do ídolo e ao lado de uma bandeira do Corinthians. “Vai Corinthians”, gritaram ele e a mãe.

Depois, Neymar comentou o episódio. “Eu fico triste, né, óbvio. Não tem nada a ver, um garoto gostar de um jogador que é de um time diferente, de um rival. No cartaz mesmo ele diz que é muito corinthiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa para ele. Quem fez isso, está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada”.

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