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Esporte

A reação de Neymar após criança ser hostilizada por ganhar sua camisa

Episódio ocorreu ao final de Santos e Corinthians neste domingo, 30

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 31 ago 2026, 12h15
SANTOS, BRAZIL - JULY 25: Neymar Junior of Santos celebrates after scoring his team's second goal during the Brasileirao 2026 match between Santos and Chapecoense at Vila Belmiro Stadium on July 25, 2026 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neymar, do Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Ao término do jogo entre Corinthians e Santos neste domingo, 30, Neymar presenteou um garoto de 8 anos com a camisa que usou em campo. O menino era corintiano, mas chamou a atenção do craque, de quem se disse admirador.

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A torcida do Corinthians, revoltada com a derrota por 1 x 0, começou a hostilizar o menino e sua família. Torcedores começaram a gritar e a xingar o garoto no estádio, que precisou ser escoltado por seguranças para fora da Neo Química Arena, em São Paulo. Ao saírem, os pais e o menino posaram para fotos com a camisa do Neymar. O garoto posou para fotos segurando a camisa do ídolo e ao lado de uma bandeira do Corinthians. “Vai Corinthians”, gritaram ele e a mãe.

Depois, Neymar comentou o episódio. “Eu fico triste, né, óbvio. Não tem nada a ver, um garoto gostar de um jogador que é de um time diferente, de um rival. No cartaz mesmo ele diz que é muito corinthiano, mas que é fã do jogador que eu sou. Por isso entreguei a camisa para ele. Quem fez isso, está errado, obviamente. Não pode tratar uma criança assim, é só uma criança. Tem que ter o respeito. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada”.

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