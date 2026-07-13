A reação de Neymar a vídeo que sugere sua participação na Copa do Mundo de 2030

Ler Resumo





Neymar reacende as esperanças de uma última Copa do Mundo ao se emocionar com um vídeo de inteligência artificial que o projeta no Mundial de 2030. Inspirado em “Vingadores: Ultimato”, o material mostra diferentes versões do jogador debatendo seu futuro e o sonho do hexa, em contraste com seu recente tom de despedida.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Neymar curtiu e comentou em um vídeo publicado nas redes sociais que sugere a sua participação na Copa do Mundo de 2030. Inspirado no filme Vingadores: Ultimato, com personagens viajando no tempo, e publicado no perfil nerdsoul.ia, o vídeo feito com inteligência artificial mostra várias versões do jogador em diferentes momentos da sua carreira conversando.

O Neymar atual, eliminado pela Noruega no Mundial deste ano, conversa com um Neymar ainda nas categorias de base do Santos. O mais jovem pergunta com quantos anos sua versão mais velha conquistou a sua primeira Copa do Mundo. O veterano responde:

“É sobre isso que eu queria falar com você. Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?”

Continua após a publicidade

Durante a resposta, outra versão do Neymar chega e questionado de quando ele é, a imagem mostra em sua mão a taça da Copa do Mundo de 2030. No mesmo momento, em resposta ao veterano, o jovem Neymar com o colete do Santos, responde: “Sim, uma última vez (tentar ganhar a Copa)”.

Continua após a publicidade

Nos comentários, o Neymar (de verdade) comentou três emojis com os olhos segurando as lágrimas de emoção.

Fora das redes sociais, Neymar tem uma certeza no calendário: no próximo dia 17 precisa se reapresentar ao CT Rei Pelé para continuar sua temporada pelo Santos.

Continua após a publicidade

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano, Neymar falou em tom de despedida em breve conversa com a ge tv: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.” No mesmo estádio de Nova Jersey e Nova York, nos Estados Unidos, o jogador estreou pela canarinho em 2010.

Publicidade