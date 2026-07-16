A reação de Mike Tyson ao descobrir que astro do beisebol é homem

Mike Tyson protagonizou um momento inusitado durante o ESPYs 2026, em Nova York (EUA), nesta quarta-feira, 15. O ex-boxeador viralizou nas redes sociais após parecer surpreso ao descobrir que Shohei Ohtani, astro do beisebol, é um homem.

Tyson subiu ao palco ao lado de Jake Paul e DJ Khaled para entregar o prêmio de Melhor Performance Individual, vencido por Ohtani. Após o anúncio do jogador do Los Angeles Dodgers, que não estava presente na cerimônia, o ex-campeão de boxe virou para Paul e perguntou: “Shohei é um cara?”. O comentário, feito fora do microfone, acabou captado pelas câmeras e rapidamente se espalhou pela internet.

Ohtani foi premiado pela atuação histórica no Jogo 4 da final da Liga Nacional de 2025, quando marcou três home runs e ainda teve uma atuação dominante como arremessador, com dez eliminações.

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A cena chamou atenção justamente porque o japonês é uma das maiores estrelas do esporte mundial. Bicampeão da World Series e considerado um dos atletas mais completos do beisebol, Ohtani se tornou um fenômeno por atuar tanto como rebatedor quanto como arremessador.

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