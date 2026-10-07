A reação de Jorge Jesus ao ser questionado por declaração de Cristiano Ronaldo

O treinador da seleção de Portugal, Jorge Jesus, reagiu de forma inusitada ao ser questionado sobre a declaração pública feita por Cristiano Ronaldo a respeito do imbróglio entre os dois. Jesus não conseguiu escapar dos repórteres ao deixar o jogo da seleção portuguesa sub-21, na terça-feira, 6, e foi abordado por um jornalista da emissora CMTV sobre o episódio.

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“Estava em Leiria vendo o jogo da seleção sub-21 de Portugal e agora lerei a declaração. Não tenho nada a dizer”, afirmou Jesus em um primeiro momento. Na sequência, o repórter perguntou: “Faltou com a sua palavra com Cristiano Ronaldo?”. O treinador não respondeu, entrou no carro e deixou o local.

Horas antes, Ronaldo havia acusado Jesus de quebrar sua confiança ao descumprir um acordo feito sobre a participação do camisa 7 nos jogos de Portugal e adotar, posteriormente, uma postura que considerou desnecessária em uma entrevista coletiva. “A conferência foi o que se conhece: a postura não teve nada a ver com a nossa reunião. Ouvi expressões e uma agressividade que julgo não merecer”, escreveu Cristiano.

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