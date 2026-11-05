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Esporte

A reação de jogador do Corinthians após expulsão no clássico contra o São Paulo

Yuri Alberto recebeu cartão vermelho após uma entrada forte em Ferreira

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h35
Árbitro de futebol, vestindo camisa verde-limão, ergue o braço direito mostrando um cartão vermelho, indicando expulsão. Ao seu lado, um jogador com camisa listrada preta e branca.
Árbitro dá cartão vermelho a Yuri Alberto no clássico entre Corinthians e São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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A reação de jogador do Corinthians após expulsão no clássico contra o São Paulo Priorize VEJA no Google

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, protagonizou uma cena de irritação ao deixar o gramado durante o clássico contra o São Paulo, na noite de quarta-feira, 4, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Após receber cartão vermelho, o jogador chutou a bandeirinha de escanteio que exibia o escudo do rival.

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A expulsão aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, quando Yuri acertou uma entrada forte em Ferreira, do São Paulo, com as travas da chuteira. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus aplicou cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após assistir às imagens no monitor, mudou a decisão e mostrou o vermelho direto ao corintiano.

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Na saída de campo, o jogador não escondeu a irritação e acertou um chute na bandeirinha de escanteio são-paulina. A cena chamou a atenção durante a partida, que terminou empatada em 0 a 0.

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O clássico terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe chegou aos 37 pontos e terminou a rodada na 17ª colocação. Já o São Paulo permaneceu em décimo lugar, com 44 pontos.

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Jogador de futebol com camisa listrada preta e branca, shorts pretos e meias escuras, caminhando em campo verde ao lado de uma bandeirinha de escanteio. Ao fundo, um painel vermelho com o logo New Balance em branco.
Yuri Alberto pisa em bandeirinha após expulsão em jogo do Corinthians contra o São paulo (Instagram/Reprodução)
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