A reação de jogador do Corinthians após expulsão no clássico contra o São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, protagonizou uma cena de irritação ao deixar o gramado durante o clássico contra o São Paulo, na noite de quarta-feira, 4, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Após receber cartão vermelho, o jogador chutou a bandeirinha de escanteio que exibia o escudo do rival.

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A expulsão aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, quando Yuri acertou uma entrada forte em Ferreira, do São Paulo, com as travas da chuteira. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus aplicou cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após assistir às imagens no monitor, mudou a decisão e mostrou o vermelho direto ao corintiano.

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Na saída de campo, o jogador não escondeu a irritação e acertou um chute na bandeirinha de escanteio são-paulina. A cena chamou a atenção durante a partida, que terminou empatada em 0 a 0.

O clássico terminou empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Corinthians segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe chegou aos 37 pontos e terminou a rodada na 17ª colocação. Já o São Paulo permaneceu em décimo lugar, com 44 pontos.

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