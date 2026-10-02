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Esporte

A provocação de Zverev ao pedido de Djokovic por jogos mais curtos em Grand Slams

Atual campeão de Roland Garros e US Open defende manutenção de disputa em cinco sets nos torneios

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 15h40
Dois tenistas, Novak Djokovic à esquerda, de camisa polo azul e barba, e um homem de camisa vermelha e cabelo preso, sentados em cadeiras escuras, conversam com microfones de lapela. O homem de vermelho gesticula com as mãos abertas, enquanto Djokovic o observa atentamente
Novak Djokovic e Alexander Zverev (Daniel Pockett//Getty Images)
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A provocação de Zverev ao pedido de Djokovic por jogos mais curtos em Grand Slams Priorize VEJA no Google

Alexander Zverev defendeu a manutenção dos jogos de cinco sets em Grand Slams. O atual campeão de Roland Garros e do US Open declarou sua opinião nesta quinta, 1, depois da sua vitória sobre Cameron Norrie no Aberto da China. Na sua fala, o tenista provocou o ex-líder do ranking, Novak Djokovic, que defende a diminuição dos sets de jogos de Majors.

O alemão rejeitou o formato de sets mais curtos e em nome da tradição dos Grand Slams: “É história”, afirmou o tenista no Aberto da China.

“É a coisa mais difícil de conquistar no nosso esporte porque jogamos em melhor de cinco sets”, disse. “Fisicamente, é uma das coisas mais extremas pelas quais você pode passar.”

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“Não conheço um único jogador que gostaria de jogar em melhor de três sets”, continuou.

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“Talvez o Novak [Djokovic] queira jogar em melhor de três sets porque, claro, ele está ficando um pouco mais velho agora”, brincou Zverev. “Mas acho que, se você tivesse perguntado isso a ele há 10 ou 15 anos, com certeza não.”

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Djokovic venceu 24 títulos de Grand Slam na carreira. Aos 39 anos, ele continua no circuito em busca do 25º título. No último mês, afirmou que os sets de jogos destes torneios deveriam ser mais curtos: “Nós deveríamos mudar o formato da pontuação. Em vez de jogar até seis games por set, jogar até quatro, possivelmente sem vantagem, em melhor de cinco sets”, disse o sérvio em entrevista ao criador de conteúdo Nick Coutracos.

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