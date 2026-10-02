A provocação de Zverev ao pedido de Djokovic por jogos mais curtos em Grand Slams

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Alexander Zverev defendeu a manutenção dos cinco sets em Grand Slams, argumentando sobre a tradição e o desafio físico que eles representam. Ele provocou Novak Djokovic, que sugere sets mais curtos, atribuindo a ideia à idade do sérvio. Djokovic, com 24 títulos de Grand Slam, já propôs um formato de quatro games por set.

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Alexander Zverev defendeu a manutenção dos jogos de cinco sets em Grand Slams. O atual campeão de Roland Garros e do US Open declarou sua opinião nesta quinta, 1, depois da sua vitória sobre Cameron Norrie no Aberto da China. Na sua fala, o tenista provocou o ex-líder do ranking, Novak Djokovic, que defende a diminuição dos sets de jogos de Majors.

O alemão rejeitou o formato de sets mais curtos e em nome da tradição dos Grand Slams: “É história”, afirmou o tenista no Aberto da China.

“É a coisa mais difícil de conquistar no nosso esporte porque jogamos em melhor de cinco sets”, disse. “Fisicamente, é uma das coisas mais extremas pelas quais você pode passar.”

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“Não conheço um único jogador que gostaria de jogar em melhor de três sets”, continuou.

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“Talvez o Novak [Djokovic] queira jogar em melhor de três sets porque, claro, ele está ficando um pouco mais velho agora”, brincou Zverev. “Mas acho que, se você tivesse perguntado isso a ele há 10 ou 15 anos, com certeza não.”

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Djokovic venceu 24 títulos de Grand Slam na carreira. Aos 39 anos, ele continua no circuito em busca do 25º título. No último mês, afirmou que os sets de jogos destes torneios deveriam ser mais curtos: “Nós deveríamos mudar o formato da pontuação. Em vez de jogar até seis games por set, jogar até quatro, possivelmente sem vantagem, em melhor de cinco sets”, disse o sérvio em entrevista ao criador de conteúdo Nick Coutracos.