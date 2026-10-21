A provocação de Neymar ao Vasco após eliminação do cruzmaltino na Sul-Americana

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O Vasco foi eliminado da Sul-Americana pelo Boca Juniors após derrota por 3 a 1 no Maracanã, apesar da vitória na Bombonera. A partida foi decidida com um gol de Leandro Paredes no fim, gerando até mesmo a repercussão de Neymar Jr. O Boca agora aguarda o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque na final.

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O Vasco foi eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana. Apesar da vitória histórica na Bombonera no jogo de ida, o time carioca perdeu por 3 a 1 na volta no Maracanã nesta terça, 20, com um gol de Leandro Paredes nos minutos finais. A derrota rendeu uma provocação até mesmo de Neymar Jr.

Logo depois da partida, o atacante do Santos publicou um vídeo em seu Instagram mostrando uma camisa da seleção argentina do jogador Paredes com um emoji de palmas.

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Di Lollo e Merentiel marcaram os dois primeiros gols dos visitantes. Puma diminuiu para o Vasco e o placar de 2 a 1 levava o jogo para os pênaltis.

Para infelicidade da maioria vascaína entre os 66.026 torcedores no Maracanã, Paredes marcou aos 43 minutos do segundo tempo o terceiro gol do Boca Juniors em falha do goleiro vascaíno Léo Jardim. Com dois gols de vantagem, o time argentino reverteu o placar agregado a seu favor e se classificou para a decisão do torneio.

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O rival do Boca na final será o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque. O time brasileiro venceu em casa por 3 a 0 no jogo de ida e se aproxima da segunda final consecutiva da Sul-Americana. O jogo de volta será realizado nesta quarta, 20, no estádio Centenário, no Uruguai.