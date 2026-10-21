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Esporte

A provocação de Neymar ao Vasco após eliminação do cruzmaltino na Sul-Americana

Jogador do Santos parabenizou algoz do time carioca na semifinal do continental

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 13h58 | Atualizado em 21 out 2026, 14h03
SANTOS, BRAZIL - JULY 25: Neymar Junior of Santos celebrates after scoring his team's second goal during the Brasileirao 2026 match between Santos and Chapecoense at Vila Belmiro Stadium on July 25, 2026 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neymar, do Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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A provocação de Neymar ao Vasco após eliminação do cruzmaltino na Sul-Americana Priorize VEJA no Google

O Vasco foi eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana. Apesar da vitória histórica na Bombonera no jogo de ida, o time carioca perdeu por 3 a 1 na volta no Maracanã nesta terça, 20, com um gol de Leandro Paredes nos minutos finais. A derrota rendeu uma provocação até mesmo de Neymar Jr.

Logo depois da partida, o atacante do Santos publicou um vídeo em seu Instagram mostrando uma camisa da seleção argentina do jogador Paredes com um emoji de palmas.

Camisa da seleção argentina de futebol, branca e azul-claro listrada, com o nome L. PAREDES e o número 5 em preto nas costas. Há um emblema da FIFA na manga esquerda e um da Copa do Mundo na direita. A camisa está pendurada em uma parede cinza-clara. Na parte superior da imagem, há elementos de interface de usuário de uma rede social, incluindo o nome de usuário neymarjr e um ícone de verificação, e na parte inferior, a menção @leoparedes20
Post de Neymar provocando o Vasco (Instagram/Reprodução)
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Di Lollo e Merentiel marcaram os dois primeiros gols dos visitantes. Puma diminuiu para o Vasco e o placar de 2 a 1 levava o jogo para os pênaltis.

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Para infelicidade da maioria vascaína entre os 66.026 torcedores no Maracanã, Paredes marcou aos 43 minutos do segundo tempo o terceiro gol do Boca Juniors em falha do goleiro vascaíno Léo Jardim. Com dois gols de vantagem, o time argentino reverteu o placar agregado a seu favor e se classificou para a decisão do torneio.

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O rival do Boca na final será o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque. O time brasileiro venceu em casa por 3 a 0 no jogo de ida e se aproxima da segunda final consecutiva da Sul-Americana. O jogo de volta será realizado nesta quarta, 20, no estádio Centenário, no Uruguai.

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Neymar
Vasco da Gama
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